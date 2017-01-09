Состояние дорог: там, где нет асфальта, все очень печально

В Латвии улучшается состояние асфальтированных дорог, но ухудшается состояние грунтовых, сообщил в интервью Латвийскому радио руководитель АО «Латвияс валстс цели» (ЛВЦ) Янис Ланге.

«Состояние асфальтированных дорог улучшается. В основном это главные автодороги Латвии - в течение последних двух лет их состояние с каждым годом улучшается примерно на 10%. Но, к сожалению, продолжает ухудшаться состояние грунтовых дорог, особенно местных, ремонт которых производится только на средства государственного бюджета, а их, к сожалению, недостаточно», - сказал Ланге.

Он сообщил, что в 2016 году ремонтные работы выполнены на 134 объектах, общая протяженность отремонтированных дорог составляет более 1140 километров, также приведены в порядок 28 мостов и завершено 18 проектов улучшения движения. В целом для дорог в прошлом году было выделено 255 млн евро, в том числе средства из фондов ЕС составили 110 млн евро, бюджетные средства - 145 млн евро.

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«В этом году работ будет проведено еще немного больше, как и в следующем году, поскольку средств из фондов ЕС будет выделено больше»,

- добавил Ланге.

Сегодня ЛВЦ проводит пресс-конференцию, на которой расскажет о результатах работы в прошлом году и тенденциях в сфере дорожного строительства. Начало пресс-конференции - в 11.00 (Рига, ул. Гоголя, 3).