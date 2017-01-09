Политолог: все потенциальные бунтари уехали из Латвии

Юрис Розенвалдс
 

Юрис Розенвалдс. Фото: Ieva Lūka / LETA

Повторение массовых беспорядков в Старой Риге, которые произошли 13 января 2009 года, маловероятно. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал профессор Латвийского университета, политолог Юрис Розенвалдс. По его словам, самые недовольные жители Латвии просто покинули страну.

«Маловероятно, что что-то подобное повторится. Хотя и сейчас протестный потенциал жителей высок, но часть особенно недовольных проголосовала ногами – они просто покинули страну. В Латвии это оказалось тем самым свистком, через который вышел пар. Протестные настроения могут выразиться другим способом, например, латвийцы могут проголосовать за популистские партии», - сказал он.

Напомним, мирная акция протеста 13 января 2009 года, в которой приняли участие тысячи людей, переросла в погромы здания Сейма и близлежащих улиц.

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Здание Сейма забрасывалось булыжниками, в нем были разбиты окна. Протестующие вели себя настолько агрессивно, что среди пострадавших оказались даже полицейские.

Впоследствии политологи и социологи прогнозировали повторение январских событий.


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