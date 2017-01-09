Начат сбор подписей за включение алкоголя в список наркотических веществ

 

Фото: REUTERS/Scanpix

На портале общественных инициатив «Manabalss.lv» начат сбор подписей за включение алкоголя в список наркотических веществ.

Автором инициативы является Армин Страздиньш. Научно доказано, что алкоголь является наркотическим веществом, которое вызывает необратимые последствия в организме человека, но после его исключения из Конвенции о психотропных веществах он стал легальным наркотиком, указывает он.

«Алкоголь больше не называют наркотическим веществом. Последствия всем известны, и многие подвержены влиянию этого наркотика лично или в семье», отмечает автор инициативы, подчеркивая, что

борьба государства с алкоголем сводится только к повышению акцизного налога и борьбой с последствиями, которые он вызывает.

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По мнению Страздиньша, эта инициатива вернет алкоголь в список наркотических веществ, как это было до принятой ООН в 1971 году Конвенции о психотропных веществах.

Это поможет обществу осознать, что алкоголь - это наркотик, который оказывает на здоровье столь же разрушительное воздействие, как и любое другое вещество, входящее в список наркотических.

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