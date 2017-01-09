В Даугавпилсе увеличилась смертность и понизилась рождаемость

В прошлом году в Даугавпилсе зарегистрировано 778 новорожденных, что является самым низким показателем за последние четыре года, свидетельствует статистика местного отделения ЗАГС.

В 2015 году в Даугавпилсе родилось 865 детей, в 2014 году - 804, в 2013 году - 846, в 2012 году - 762.

Руководитель отдела ЗАГС Елена Солдатенок объясняет понижение рождаемости с отъездом молодежи из города.

Она надеется, что решение депутатов повысить пособие по рождению ребенка до 300 евро будет способствовать улучшению статистики.

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В прошлом году в городе зарегистрировано крупнейшее за пять лет количество мертворожденных младенцев - шесть случаев. В основном причиной смерти были разные патологии, что указывает на проблемы будущих матерей во время беременности и проблемы с диагностикой.

Без сведений об отцах в прошлом году зарегистрировано 38 новорожденных. В бэби-бокс помещена одна девочка, на усыновление передано десять детей. Родительских прав в прошлом году лишен 31 человек.

В прошлом году в Даугавпилсе умерло 1250 человек, что является самым высоким показателем за последние четыре года.

В 2015 году в городе зарегистрирована 1201 смерть, в 2014 году - 1142, в 2013 году - 1198.

Основными причинами смертей горожан были сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Много было случаев смерти от осложнений, связанных с употреблением алкоголя. Зарегистрировано также 26 самоубийств.

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