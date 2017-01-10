Кого и за что наказывает Центр госязыка: Самые громкие скандалы и штрафы (+инфографика)

 
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Какие законы о госязыке противоречат Конституции?

Фото: LETA/коллаж TVNET

Виктория Пушкеле


Под прицелом Центра госязыка все - от обычного идивидуального предпринимателя до Рижской думы. Русский TVNET предлагает вниманию читателей самые громкие языковые скандалы, которые широко освещались в СМИ в 2016 году, и статистику административных штарфов за несоблюдения Закона о государственном языке за последние 15 лет.

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Закон о государственном языке противоречит Конституции Латвии, а именно тому, что каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, жилища и корреспонденции. Такого мнения придерживается оштрафованная центром госязыка Людмила Рязанова, которая намерена восстановить справедливость.

4 января 2017 года Конституционный суд возбудил дело «О соответсвии 1 пункта 18 статьи и 1 пункта 21 статьи Закона о госязыке 96 статье Констуции Латвии».

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Какие законы о госязыке противоречат Конституции?


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