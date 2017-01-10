Кого и за что наказывает Центр госязыка: Самые громкие скандалы и штрафы (+инфографика)

Под прицелом Центра госязыка все - от обычного идивидуального предпринимателя до Рижской думы. Русский TVNET предлагает вниманию читателей самые громкие языковые скандалы, которые широко освещались в СМИ в 2016 году, и статистику административных штарфов за несоблюдения Закона о государственном языке за последние 15 лет.
- Центр госязыка: информация на русском в Елгаве ничем не поможет туристам 7 января 2017 г.
- Twitter о штрафе за русский и английский: Центр госязыка пора ликвидировать 6 января 2017 г.
- Из-за незнания госязыка суд лишил полномочий депутата Боярунса 28 декабря 2016 г.
- Нацблок ликует: депутата лишили мандата за незнание госязыка 17 декабря 2016 г.
- Центр госязыка пожаловлся в Министерство на Ушакова из-за детской шутки 25 октября 2016 г.
Закон о государственном языке противоречит Конституции Латвии, а именно тому, что каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, жилища и корреспонденции. Такого мнения придерживается оштрафованная центром госязыка Людмила Рязанова, которая намерена восстановить справедливость.
4 января 2017 года Конституционный суд возбудил дело «О соответсвии 1 пункта 18 статьи и 1 пункта 21 статьи Закона о госязыке 96 статье Констуции Латвии».
Что это значит? Продолжайте чтение статьи, кликая на подзаголовки ниже:
- Какие законы о госязыке противоречат Конституции?
- Инфографика: За что Центр госязыка штрафует чаще всего
- Ж/д вокзал в Елгаве: Иностранного языка не должно быть слишком много
- ЦГЯ против Ушакова: На русском только для туристов
- Ленинград или всё-таки Ļeņingrada?
- Латгальский языке тоже вне закона?
- Что будет дальше?