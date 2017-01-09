В Елгаве умирает людей больше, чем рождается

В прошлом году, как и в 2015-м, в Елгаве естественный прирост населения был отрицательным, то есть смертность превышала рождаемость, сообщили агентству ЛЕТА в самоуправлении.

В 2014 году в городе родилось 670 детей и умерло 668 человек, то есть естественный прирост был положительным.

В 2015 году в Елгаве умерло 704 человека, что на 58 больше, чем родилось. В 2016 году в городе родилось 722 человека, умерло 743.

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Зарегистрирован 461 брак, что на 22 больше, чем в 2015 году. В городе проживает 31 иностранец, в том числе жители Норвегии, Албании, Пакистана, Японии, США.

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