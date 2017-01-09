Дорожные работы: отремонтируют 140 объектов по всей стране

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

В этом году дорожно-строительные работы планируется на 140 объектах по всей Латвии, что немного больше, чем в прошлом году, сообщили на пресс-конференции представители АО «Латвияс валстс цели» (ЛВЦ).

Финансирование для содержания дорожного хозяйства в этом году увеличено на 12,2% до 286 млн евро, в том числе 159 млн евро составляет государственное финансирование, 127 млн евро - средства ЕС.

Председатель правления ЛВЦ Янис Ланге сообщил, что уже объявлены 24 закупки на реализацию работ на 40 объектах.

Также после возобновления строительного сезона будут продолжены ранее начатые работы.

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Крупнейшими проектами ЛВЦ в этом году станут ремонт Валмиерского шоссе (A3) на участке от Рубене до моста через Меллупе, Вентспилсского шоссе (A10) на участке от Юрмальского шоссе до Варкали, реконструкция моста через Лиелупе до АЗС «Statoil», а также участка от Озолайне до Тукумсского ротационного кольца.

Будут реконструированы также автодорога P30 Цесис-Вецпиебалга-Мадона на участке от Бриежу калнс до Вецпиебалги, дорога Аугшлигатне-Скривери на участке от Аугшлигатне до Нитауре, дорога P73 Вецумниеки-Нерета-Субате на участке от Красты до Эрберге, дорога P89 Кекава-Скайсткалне на участке от Барбеле до границы Литвы, дорога P120 Талсы-Стенде-Кулдига на участке от Талсы до Стендне, а также мост через Гаую в Сигулде на автодороге Инциемс-Сигулда-Кегумс (Р8).

Для повышения безопасности дорожного движения планируется провести реконструкцию перекрестка Вентспилсского шоссе (A10) и дорог Лига-Кандава-Веги (Р130) и Лига-Зентене-Ридели (1435). Также будет реконструирован перекресток дороги Межвиды-Балдоне (P91) и Иецава-Балдоне-Даугмале (V9) в Балдоне, перестроен перекресток Рижской кольцевой дороги Балтэзерс-Саулкалне и подъездной дороги к Муцениеки (V31), перекресток Видземского шоссе с улицей Зинатнес в Сигулде.

В 2016 году ремонтные работы выполнены на 134 объектах, общая протяженность отремонтированных дорог составляет более 1140 километров, также приведены в порядок 28 мостов и завершено 18 проектов улучшения движения. В целом для дорог в прошлом году было выделено 255 млн евро, в том числе средства из фондов ЕС составили 110 млн евро, бюджетные средства - 145 млн евро.

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