Пропавший в Германии житель Латвии нашелся живым!

 

Фото: bezvests.lv

Уроженец латвийского города Добеле Янис Штейнертс (1973 г.p.), который уже 7 лет живет в Германии, пропавший в Олденбурге 16 декабря 2016 г., нашелся живым - сообщает на своей страничке в социальной сети Facebook Bezvests.lv.

"Об этом радостном известии Bezvests.lv сообщила дочь Яниса. Пока более детальная информация неизвестна и самой дочери, поэтому что стало причиной пропажи человека и как именно он был найден, пока не можем сообщить. Как только что-то станет известно, дадим знать.

Благодарим всех тех, кто распространял объявление, в том числе на немецких сайтах и в группах, а также всем, кто не прошел мимо и активно делился информацией в фейсбуке. Вы прекрасные люди с добрым сердцем!

Реклама

Напомним, родные встревожились потому, что для Яниса вот так пропадать нехарактерно: до этого почти ежедневно созванивался с близкими в Латвии, а после 16.12.2016 пропал.

По сведениям из посольства известно, что 29 октября Янис оформил паспорт, в котором указал местом жительства Олденбург. Планировал Рождество встретить в Ирландии у своего брата Августа, созванивался с ним 16 декабря. Но в результате билетов не купил, на звонки - ни обычные, ни в Skype не отвечал" - пишет Bezvests.lv.

Еще по этой теме
В Германии пропал житель Латвии; родные просят о помощи

В Германии пропал житель Латвии; родные просят о помощи


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jūrmala, 5250 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 69000 EUR

reklama.vesti.lv

Алла Пугачева отметила Рождество в компании Александра Буйнова Showbiz

Алла Пугачева отметила Рождество в компании Александра Буйнова

Как марсиане видят Землю и Луну: снимок NASA Hi-Tech

Как марсиане видят Землю и Луну: снимок NASA

Китай испытал самолет на водородном топливе Hi-Tech

Китай испытал самолет на водородном топливе

Константина Райкина срочно прооперировали Showbiz

Константина Райкина срочно прооперировали

Снимок Седоковой в бикини вызвал бурную реакцию в Сети Showbiz

Снимок Седоковой в бикини вызвал бурную реакцию в Сети

Германия

Латвия

TVNET спрашивает

Планируешь ли ты в этом году путешествовать за пределы Латвии? 1

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
18 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
65 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
90 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмалe
Продают Дом, Юрмалe 750 000 EUR
Продают Квартиры, Старая Рига
Продают Квартиры, Старая Рига 85 400 EUR
Продают Квартирy
Продают Квартирy 299 500 EUR
Продают Квартиры, Плявниеки
Продают Квартиры, Плявниеки 65 247 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERIS/- ...
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERIS/- ...
МЕНЕДЖЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕН ...
МЕНЕДЖЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕН ...
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 