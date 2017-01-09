Пропавший в Германии житель Латвии нашелся живым!

Уроженец латвийского города Добеле Янис Штейнертс (1973 г.p.), который уже 7 лет живет в Германии, пропавший в Олденбурге 16 декабря 2016 г., нашелся живым - сообщает на своей страничке в социальной сети Facebook Bezvests.lv.

"Об этом радостном известии Bezvests.lv сообщила дочь Яниса. Пока более детальная информация неизвестна и самой дочери, поэтому что стало причиной пропажи человека и как именно он был найден, пока не можем сообщить. Как только что-то станет известно, дадим знать.

Благодарим всех тех, кто распространял объявление, в том числе на немецких сайтах и в группах, а также всем, кто не прошел мимо и активно делился информацией в фейсбуке. Вы прекрасные люди с добрым сердцем!

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Напомним, родные встревожились потому, что для Яниса вот так пропадать нехарактерно: до этого почти ежедневно созванивался с близкими в Латвии, а после 16.12.2016 пропал.

По сведениям из посольства известно, что 29 октября Янис оформил паспорт, в котором указал местом жительства Олденбург. Планировал Рождество встретить в Ирландии у своего брата Августа, созванивался с ним 16 декабря. Но в результате билетов не купил, на звонки - ни обычные, ни в Skype не отвечал" - пишет Bezvests.lv.

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