Строительство Кекавской окружной дороги может начаться в 2019 году

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Lūka / LETA

Строительные работы по проекту частно-публичного партнерства «Кекавская окружная дорога E67/A7» могут начаться в 2019 году, рассказал журналистам председатель правления АО «Латвияс валстс цели» (ЛВЦ) Янис Ланге.

Сейчас продолжается отчуждение необходимой для строительства дороги собственности. Принудительных случаев отчуждения не было, потому что во всех случаях удалось договориться с хозяевами. Приобретено уже примерно 40% необходимой для проекта земли.

Также разработан окончательный документ по оценке влияния на окружающую среду, который подан на рассмотрение Государственному бюро по надзору за окружающей средой. Планируется, что процедура завершится к февралю 2017 года.

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Ланге добавил, что в этом месяце планируется заключить договор с консультантом, который будет работать над организацией закупок и документами. В конкурсе победило ООО «Deloitte Latvia», общая сумма договора составит 935 тыс. евро без НДС.

Договор планируется заключить в конце 2018 года, а строительные работы могут начаться в 2019 или 2020 году.

50% необходимых для проекта средств планируется привлечь в виде ссуды в Европейском инвестиционном банке. Также средства будут привлекаться из Северного инвестиционного банка.

В рамках проекта планируется построить примерно 17,5 км главной государственной дороги с двумя полосами в каждом направлении от границы Риги до дороги А5 Саласпилс-Бабите и далее одну полосу в каждом из направлений до соединения с дорогой Рига-Бауска-граница с Литвой (Гренцтале) на ее 25-м км.

Срок договора партнерства составляет 23 года, в том числе 3 года проектирования и строительства и 20 лет ухода за дорогой. Затраты на проект составят 160,606 млн евро без НДС.

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