В Пардаугаве открылась новая гостиница «Park Inn by Radisson»

 

Фото: LETA

Бренд гостиниц среднего класса «Park Inn by Radisson» 27 декабря открыл в Пардаугаве, у Вантового моста, в начале ул. Валдемара, новую гостиницу, сообщили агентству ЛЕТА представители бренда.

Гостиница расположена в новом здании рядом с Центром передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации, напротив хранилища денег Банка Латвии и Латвийского государственного архива. Ее официальный адрес - ул. Крогус, 1.

Размер вложенных средств компания обнародует в феврале, когда планируется официальное открытие гостиницы.

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В гостинице 178 номеров и конференц-центр. Имеются бар, фитнес-центр, работает ресторан «Bocca Buona». Управляет отелем компания «Carlson Rezidor Hotel Group».

Первоначально в этом месте планировалось строить гостиницу «Hilton Garden Inn». Первая гостиница сети «Hilton» в Риге откроется в новом здании на ул. Грециниеку.

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