Газета: Вике-Фрейберга выхлопотала место захоронения недалеко от могилы Чаксте

Экс-президент Вайра Вике-Фрейберга при помощи посредников обеспечила для себя место захоронения на Первом лесном кладбище в Риге, недалеко от могилы первого президента Латвии Яниса Чаксте, пишет газета «Диена».

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От многих должностных лиц в учреждениях Рижского самоуправления газета узнала, что на Первом и Втором лесных кладбищах могилу «со стороны» невозможно получить. Как пояснил, главный специалист управления юридического обеспечения департамента по вопросам окружающей среды и жилища Криш Норис, Первое лесное кладбище является частично закрытым. Здесь места могут получить только те у кого, уже есть захоронения и они «заполнены». «Но сейчас уже так далеко зашло, что даже им не хватает мест», - сказал он.

Несмотря на такую ситуацию, Вайра Вике-Фрейберга получила место на Первом лесном кладбище. Однако,

как это произошло, ни экс-президент, ни другие вовлеченные лица изданию рассказать не пожелали.

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Местом захоронения Вайра Вике-Фрейберга впервые озаботилась в 2011 году, когда у нее возникли серьезные проблемы со здоровьем. В 2013 году ее секретарь Дайна Ласмане сообщила должностным лицам Рижской думы о желании экс-президента получить «достойное» место захоронения на Первом лесном кладбище. Но представители самоуправления указали, что у бывших руководителей государства нет привилегий в этом вопросе.

Закон об обеспечении деятельности президента государства устанавливает лишь то, что место захоронения бывшего главы государства и его содержание оплачивается из средств госбюджета. Однако в законе не говорится о том, что у экс-президентов есть преимущества перед обычными людьми в выборе места захоронения.

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