Кошмар на ферме в Видземе: 16 умерших коров, десятки - в критическом состоянии

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

На одной из ферм под Цесисом в большом количестве обнаружены изможденные коровы, а также 16 умерших животных, сообщила представитель Госполиции Синтия Гулбе.

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Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) еще 6 января информировала Цесисскую полицию о возможном жестоком обращении с животными в Приекульском крае Лиепской волости. На ферме в ходе проверки было обнаружено несколько десятков истощенных животных, в том числе 16 из них умерли, вероятно, от обезвоживания.

Как сообщила представитель ПВС Илзе Мейстере, по итогам первоначального осмотра можно сделать вывод, что 93 коровы долго не получали питья, что могло стать основной причиной гибели животных, так как еда, хоть и в малых количествах, но все же была доступна.

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Мейстере указала, что

в хозяйстве не было питьевой воды, так как техника, поставляющая на ферму воду, была сломана.

Также работники ПВС обнаружили шесть коров в настолько плохом состоянии, что их пришлось усыпить.

В данный момент местное самоуправление помогает с доставкой воды и еды в это хозяйство, чтобы позаботиться об оставшихся 87 коров. В хозяйстве констатированы различные нарушения, в том числе не убраны трупы умерших животных, не отселены больные животные от здоровых.

ПВС, оценив ситуацию, информировала о случившемся Госполицию, которая приняла решение начать уголовный процесс о жестоком обращении с животными, в ходе которого будет оценена ответственность владельцев фермы.

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