ЛДз вступил в борьбу с Центром госязыка: штраф платить не будем!

 

Фото: Zilgma Kukle / LETA

ГАО «Латвияс дзелзцельш» (ЛДз) оспорит решение Центра государственного языка (ЦГЯ), согласно которому должностные лица ЛДз призываются к административной ответственности за то, что в Елгаве и на других станциях на табло наряду с латышским языком информация размещена на английском и русском языках.

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«ЛДз модернизировало станции и перроны, чтобы сделать их удобными для всех групп населения, в том числе для людей с особыми потребностями и иностранных туристов. Учитывая, что железная дорога является зоной повышенного риска, информация о ее использовании должна быть понятной и доступной всем, поэтому на табло наряду с информацией крупными буквами на латышском языке размещена информация на иностранных языках более маленькими буквами», - рассказал агентству ЛЕТА представитель ЛДз Марис Озолс.

Привлечение иностранных туристов является одной из целей, указанных в правительственной декларации,

отметил он. А Елгава является одним из крупнейших городов Латвии, куда многие едут именно на электричке.

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По данным ЦСУ, с 2010 года число иностранных туристов в Латвии с 5 млн выросло до 6,8 млн в 2015 году. Как правило, они прибывают автотранспортом, однако в 2015 году 3,9% туристов приехали в Латвию поездом, отметил Озолс.

По его словам, интерес туристов к Елгаве растет – в прошлом году в Елгавский информационно-туристический центр обратилось 6050 иностранных туристов, что на 15% больше, чем годом ранее. Кроме того, елгавская экспозиция Музея истории железной дороги Латвии в 2015 году привлекла на 47,3% больше туристов по сравнению с 2014-м.

Как сообщалось, ЦГЯ призвал к административной ответственности должностных лиц ЛДз за то, что в Елгаве и на других станциях на табло наряду с латышским языком информация размещена на английском и русском языках.

Как пояснила агентству ЛЕТА руководитель регионального отделения ЦГЯ Сармите Павулена, в законе о госязыке сказано, что государственные и муниципальные учреждения, судебные учреждения и организации судебной системы, муниципальные и государственные предприятия, а также коммерческие общества, в которых большая доля принадлежит государству или самоуправлению, обязаны размещать публичную информацию только на государственном языке.

Исключения делаются для международных туризма и мероприятий, а также из соображений безопасности,

отметила Павулена.

По ее словам, информация на табло железнодорожных станций носит общий характер и иностранному туристу никак не помогает перемещаться. Информация, размещенная на латышском и других языках, такова: «Номер поезда», «Направление поезда» и «Отправление», этой информации нет на билетах, поэтому туристу она не нужна.

Также Павулена отметила, что

Елгаву нельзя считать конечным пунктом для туристов, поскольку туда не приходят международные поезда.

Вместе с тем ЦГЯ разрешил предоставлять информацию на иностранных языках на Рижском центральном железнодорожном вокзале, куда приходят и откуда отправляются поезда на Валгу, Москву, Минск и другие города.

Размер штрафа для должностных лиц ЛДз в центре пока не называют, поскольку процесс еще не завершен.

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