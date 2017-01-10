О соответствии Конституции поправок о лояльности учителей возбудили дело

По иску депутатов «Согласия» Конституционный суд (КС) возбудил дело о соответствии Конституции поправок к закону об образовании, предусматривающих возможность увольнения нелояльных к государству педагогов.

КС поручил Сейму до 10 марта предоставить ответное письмо с изложением фактических обстоятельств дела и юридическим обоснованием. Срок подготовки дела - 10 июня. Вопрос о форме рассмотрения дела суд решит после его подготовки.

Иск подписали 20 депутатов «Согласия». Они оспаривают соответствие поправок статьям Конституции о свободе слова, свободе получения и распространения информации и выражения мнений. Также Конституция предусматривает право свободного выбора занятий в соответствии со своими способностями и квалификацией.

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Депутат «Согласия» Андрей Элксниньш ранее заявил, что Латвия, принимая подобные поправки, движется в направлении полицейского государства. Кроме того, поправки о лояльности учителей содействуют расколу общества.

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