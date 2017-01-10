О соответствии Конституции поправок о лояльности учителей возбудили дело

По иску депутатов «Согласия» Конституционный суд (КС) возбудил дело о соответствии Конституции поправок к закону об образовании, предусматривающих возможность увольнения нелояльных к государству педагогов.
- «Нелояльных» педагогов теперь можно будет уволить 2 января 2017 г.
- Первые жалобы на нелояльных учителей оказались необоснованными 28 декабря 2016 г.
- Сейм «взялся» за охранный бизнес: нелояльным там не место 23 декабря 2016 г.
- Нелояльны? Cуд отклонил требование «Innova» аккредитовать учебную программу 22 декабря 2016 г.
КС поручил Сейму до 10 марта предоставить ответное письмо с изложением фактических обстоятельств дела и юридическим обоснованием. Срок подготовки дела - 10 июня. Вопрос о форме рассмотрения дела суд решит после его подготовки.
Иск подписали 20 депутатов «Согласия». Они оспаривают соответствие поправок статьям Конституции о свободе слова, свободе получения и распространения информации и выражения мнений. Также Конституция предусматривает право свободного выбора занятий в соответствии со своими способностями и квалификацией.
Депутат «Согласия» Андрей Элксниньш ранее заявил, что Латвия, принимая подобные поправки, движется в направлении полицейского государства. Кроме того, поправки о лояльности учителей содействуют расколу общества.Еще по этой теме