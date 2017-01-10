За два дня заполнены все места на весенних курсах латышского языка в Риге

За два дня укомплектованы все группы на бесплатных курсах латышского языка, которые будут организованы весной, сообщили в департаменте по вопросам образования, культуры и спорта Рижской думы.

В этом году на курсы выделено 128,2 тыс. евро, что позволит изучать латышский язык более чем 1200 рижанам.

Весной планируется обучить 51 группу, и все они уже укомплектованы.

Небольшое количество мест осталось на курсах, которые пройдут осенью.

Запись на курсы началась 9 января.

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Думский департамент по вопросам образования, культуры и спорта, рассмотрев поданные на конкурс заявки, выделил финансирование для организации курсов восьми учреждениям. На бесплатные курсы могут записаться те, кто декларировал свое место жительства в Риге.

С 2011 года, когда Рижская дума впервые организовала такие курсы, они пользуются большим спросом среди горожан.

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