С начала года за неубранные улицы – уже 80 протоколов

За неочищенные от снега тротуары и крыши Рижская муниципальная полиция за первые 8 дней нового года возбудила 80 дел об административных нарушениях, рассказал представитель полиции Том Садовскис.
- Ночью из Риги вывезено 4079 кубометров снега 6 января 2017 г.
В целом, с начала зимнего сезона заведено 427 административных дел за неочищенные от снега улицы. Из них 193 случая были в ноябре прошлого года, 158 – в декабре, 76 – в первые дни января.
В свою очередь за неубранный с крыш снег составлен 171 протокол об административном правонарушении. В том числе 150 дел открыли в ноябре, 17 – в декабре и 4 – в январе.
Комитет по административным делам Рижской думы в этом году с 1 по 6 января оформил 80 протоколов осмотра объектов, где не были почищены тротуары и крыши.
Многие из нарушителей не убирали от снега и льда тротуары.
Представитель исполнительного директора Риги Угис Видаускис прогнозирует, что протоколов будет больше, как только снег начнет таять.
В целом за сезон Комитетом по административным делам составлено 600 протоколов после плановых проверок.
Напомним, что обязывающие Правила по содержанию строений и уборке городской территории (Pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi) предусматривают административные штрафы за несвоевременную очистку улиц от снега и льда. Максимальный штраф для физических лиц составляет 350 евро, для юридических – 1400 евро.
Но в реальной жизни штрафы применяются только в крайних случаях.
Большая часть собственников реагирует на первые предупреждения.
Жители могут взыскать убытки с собственников и управляющих территорий правовым путем, если в результате неубранного снега и льда они получили травмы или пострадало их имущество. О происшествиях незамедлительно нужно информировать муниципальную полицию (телефон 112) или Административную инспекцию Рижской думы.
Составленные этими учреждениями протоколы могут служить основанием для обращения в суд и требования компенсации.Еще по этой теме