С начала года за неубранные улицы – уже 80 протоколов

За неочищенные от снега тротуары и крыши Рижская муниципальная полиция за первые 8 дней нового года возбудила 80 дел об административных нарушениях, рассказал представитель полиции Том Садовскис.

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В целом, с начала зимнего сезона заведено 427 административных дел за неочищенные от снега улицы. Из них 193 случая были в ноябре прошлого года, 158 – в декабре, 76 – в первые дни января.

В свою очередь за неубранный с крыш снег составлен 171 протокол об административном правонарушении. В том числе 150 дел открыли в ноябре, 17 – в декабре и 4 – в январе.

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Комитет по административным делам Рижской думы в этом году с 1 по 6 января оформил 80 протоколов осмотра объектов, где не были почищены тротуары и крыши.





































































































































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Многие из нарушителей не убирали от снега и льда тротуары.

Представитель исполнительного директора Риги Угис Видаускис прогнозирует, что протоколов будет больше, как только снег начнет таять.



























Aizvērt В Латвию вернулся снег Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







В целом за сезон Комитетом по административным делам составлено 600 протоколов после плановых проверок.













































Aizvērt В Латвии - мороз до -20 градусов LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA







Напомним, что обязывающие Правила по содержанию строений и уборке городской территории (Pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi) предусматривают административные штрафы за несвоевременную очистку улиц от снега и льда. Максимальный штраф для физических лиц составляет 350 евро, для юридических – 1400 евро.

Но в реальной жизни штрафы применяются только в крайних случаях.

Большая часть собственников реагирует на первые предупреждения.

Жители могут взыскать убытки с собственников и управляющих территорий правовым путем, если в результате неубранного снега и льда они получили травмы или пострадало их имущество. О происшествиях незамедлительно нужно информировать муниципальную полицию (телефон 112) или Административную инспекцию Рижской думы.

Составленные этими учреждениями протоколы могут служить основанием для обращения в суд и требования компенсации.

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