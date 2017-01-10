С начала года за неубранные улицы – уже 80 протоколов

 

Фото: Ieva Lūka / LETA

За неочищенные от снега тротуары и крыши Рижская муниципальная полиция за первые 8 дней нового года возбудила 80 дел об административных нарушениях, рассказал представитель полиции Том Садовскис.

Еще по этой теме

В целом, с начала зимнего сезона заведено 427 административных дел за неочищенные от снега улицы. Из них 193 случая были в ноябре прошлого года, 158 – в декабре, 76 – в первые дни января.

В свою очередь за неубранный с крыш снег составлен 171 протокол об административном правонарушении. В том числе 150 дел открыли в ноябре, 17 – в декабре и 4 – в январе.

Реклама

Комитет по административным делам Рижской думы в этом году с 1 по 6 января оформил 80 протоколов осмотра объектов, где не были почищены тротуары и крыши.

Ригу завалило снегом

Фото: Ригу завалило снегом0

Многие из нарушителей не убирали от снега и льда тротуары.

Представитель исполнительного директора Риги Угис Видаускис прогнозирует, что протоколов будет больше, как только снег начнет таять.

В Латвию вернулся снег

Фото: В Латвию вернулся снег0

В целом за сезон Комитетом по административным делам составлено 600 протоколов после плановых проверок.

В Латвии - мороз до -20 градусов

Фото: В Латвии - мороз до -20 градусов0

Напомним, что обязывающие Правила по содержанию строений и уборке городской территории (Pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi) предусматривают административные штрафы за несвоевременную очистку улиц от снега и льда. Максимальный штраф для физических лиц составляет 350 евро, для юридических – 1400 евро.

Но в реальной жизни штрафы применяются только в крайних случаях.

Большая часть собственников реагирует на первые предупреждения.

Жители могут взыскать убытки с собственников и управляющих территорий правовым путем, если в результате неубранного снега и льда они получили травмы или пострадало их имущество. О происшествиях незамедлительно нужно информировать муниципальную полицию (телефон 112) или Административную инспекцию Рижской думы.

Составленные этими учреждениями протоколы могут служить основанием для обращения в суд и требования компенсации.

Еще по этой теме
Из-за снегопада нарушена работа Рижского аэропорта

Из-за снегопада нарушена работа Рижского аэропорта

Затруднено движение по всей Латвии: задействовано 211 единиц снегоуборочной техники

Затруднено движение по всей Латвии: задействовано 211 единиц снегоуборочной техники

Внутренние кварталы в Риге очистят от снега при помощи тракторной техники

Внутренние кварталы в Риге очистят от снега при помощи тракторной техники


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Olaines pag., 195000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 57500 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR

reklama.vesti.lv

Юным хакерам предложили заменить тюрьму на глушилки для Wi-Fi Hi-Tech

Юным хакерам предложили заменить тюрьму на глушилки для Wi-Fi

В деле о смерти Джорджа Майкла появились пугающие подробности Showbiz

В деле о смерти Джорджа Майкла появились пугающие подробности

Мигель навестил отца после долгой разлуки Showbiz

Мигель навестил отца после долгой разлуки

СМИ: Подруга Дмитрия Тарасова ждет ребенка Showbiz

СМИ: Подруга Дмитрия Тарасова ждет ребенка

Военные Чили выложили на Youtube секретное видео полета НЛО Hi-Tech

Военные Чили выложили на Youtube секретное видео полета НЛО

Погода

TVNET спрашивает

Планируешь ли ты в этом году путешествовать за пределы Латвии? 3

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
18 000 EUR
Дом
Дом Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
90 000 EUR
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Земля
Продают Земля 450 000 EUR
Продают Дома
Продают Дома 67 000 EUR
Сдают Офисы
Сдают Офисы 198 EUR
Сдают Квартирy
Сдают Квартирy 700 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
KORPORATĪVO KLIENTU ATTIECĪBU V ...
KORPORATĪVO KLIENTU ATTIECĪBU V ...
PREČU UN PAKALPOJUMU SPECIĀLIS ...
PREČU UN PAKALPOJUMU SPECIĀLIS ...
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
C#.NET PROGRAMMĒTĀJU
C#.NET PROGRAMMĒTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 