В 2018 году школьников начнут учить по-новому

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Eugene Odinokov / Sputnik

В стране грядет новая реформа образования. Подробнее о ее сути рассказал представитель Министерства образования и науки Андис Гейжанс в программе "Pilsētas Pulss» на канале RīgaTV 24.

По его словам, начиная с 2018 года во всех школах Латвии будет введена новая учебная программа, кардинально отличающаяся от прежней. Придет она на смену той, что «вбивает» в головы учеников знания. Согласно новым стандартам, дети должны будут подходить к решениям творчески, анализировать информацию и критически ее оценивать.

Планируется, что первоначально реформы будут введены в классах основной школы.

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Изменения, естественно, коснутся не только учеников, на которых чиновники поставят очередной эксперимент, но и учителей. Им придется заменить традиционные методики на альтернативные, а также предложить детям улучшенную, современную и соответствующую обществу информацию, чтобы они, как сказал г-н Гейжанс, могли принимать социальные, политические и финансовые решения, основанные на критическом анализе.

В пример часто ставят скандинавов. Например, экспериментальную систему образования в Финляндии. Как сообщается, она очень сильно отличается от всего, к чему мы привыкли, но результаты обучаемых блестящие.

Готовы ли латвийские дети и педагоги к радикальным переменам, покажет время.

Напомним, что работодатели в последние годы все чаще жалуются, что выпускники, приходящие устариваться на работу, имеют очень большие амбиции и запросы, но при этом редко обладают хотя бы минимумом основных знаний и умений.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: 2018. gadā Latvijas izglītības sistēma radikāli mainīsies

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