Лато Лапса: осуждавшая коррупцию Вике-Фрейберга сама воспользовалась блатом

Бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга живет в обществе, которое когда-то считала коррумпированным и постсоветским. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал журналист и публицист Лато Лапса, комментируя сообщение газеты Diena о том, что экс-глава государства с помощью посредника получила место на Рижском 1-м Лесном кладбище, недалеко от могилы первого президента Латвии Яниса Чаксте.

«Госпожа Вике-Фрейберга нам долгие годы рассказывала о том, как она приехала из демократического и правового мира, и не понимала, как люди могут здесь жить, в коррупционном, постсоветском пространстве. Но, как видно, она хорошо освоилась и чувствует себя здесь просто замечательно.

Она отлично поняла, каким образом все устроено, как по блату получить то, что по закону не положено», - сказал Лапса.

По его словам, занять элитное место на кладбище в данном случае можно было и законным способом.

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«Нормальный политик, если бы он был на месте Фрейберги, и ему надо было найти такое элитное место, он, скорее всего, обратился бы в Сейм с открытой просьбой: будьте добры, принимайте закон, чтобы бывшие президенты могли сами выбрать место своего захоронения.

Но госпожа Фрейберга, как видно, выбрала совершенно другой метод, окольными путями, садами и огородами, через Канцелярию президента обратилась в Рижскую думу и потребовала дать такое место, какое она хочет, и ничего, что закон ничего такого не позволяет, я человек особенный и место мне нужно особенное», - сказал Лапса.

Согласно имеющимся в распоряжении газеты Diena документам, договор о резервации семиместного участка размером 21 кв. м. был заключен 2 декабря 2014 года. Как выяснило издание, получить место на 1-м и 2-м Лесном кладбище «со стороны» невозможно.

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