Русскоязычное содержание интегрируют в уже имеющиеся телеканалы

Недопустимость увеличения доли русского языка в общественных СМИ и их выход с рынка рекламы - таким видят будущее общественных СМИ наиболее перспективные кандидаты в члены Национального совета по электронным средствам массовой информации (НСЭСМИ), которых во вторник заслушала парламентская комиссия по правам человека и общественным делам.

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На четыре места в НСЭСМИ в этом году претендуют 11 кандидатов.

После аннексии Крыма и обострения геополитической ситуации в Латвии началась дискуссия о необходимости создания нового общественного канала на русском языке. Еще в начале прошлого года член НСЭСМИ Айнар Димантс заявил, что после закрытия телеканала TV5 потребность в контенте на русском языке в Латвии только возросла.

Новые кандидаты на должности членов совета такую позицию не разделяют.

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Так, кандидат в члены совета Санита Уплея-Егермане уверена, что долю русского языка в общественных СМИ увеличивать не нужно, так как граждане Латвии проголосовали за латышский язык как единственный государственный. Вместо этого необходимо работать над качеством контента.

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