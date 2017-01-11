Русскоязычное содержание интегрируют в уже имеющиеся телеканалы

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Недопустимость увеличения доли русского языка в общественных СМИ и их выход с рынка рекламы - таким видят будущее общественных СМИ наиболее перспективные кандидаты в члены Национального совета по электронным средствам массовой информации (НСЭСМИ), которых во вторник заслушала парламентская комиссия по правам человека и общественным делам.

Еще по этой теме

На четыре места в НСЭСМИ в этом году претендуют 11 кандидатов.

После аннексии Крыма и обострения геополитической ситуации в Латвии началась дискуссия о необходимости создания нового общественного канала на русском языке. Еще в начале прошлого года член НСЭСМИ Айнар Димантс заявил, что после закрытия телеканала TV5 потребность в контенте на русском языке в Латвии только возросла.

Новые кандидаты на должности членов совета такую позицию не разделяют.

Реклама

Так, кандидат в члены совета Санита Уплея-Егермане уверена, что долю русского языка в общественных СМИ увеличивать не нужно, так как граждане Латвии проголосовали за латышский язык как единственный государственный. Вместо этого необходимо работать над качеством контента.

Еще по этой теме
«MTG TV Latvija»: латыши все чаще смотрят российские телеканалы

«MTG TV Latvija»: латыши все чаще смотрят российские телеканалы

Молодежь нацменьшинств почти не смотрит общественные латвийские телеканалы

Молодежь нацменьшинств почти не смотрит общественные латвийские телеканалы

Что смотрят латвийцы: названы самые популярные телеканалы

Что смотрят латвийцы: названы самые популярные телеканалы


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 77000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 57500 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR

reklama.vesti.lv

Россияне взбунтовались против Пугачевой, Киркорова и Галкина Showbiz

Россияне взбунтовались против Пугачевой, Киркорова и Галкина

В Минске НЛО устроили парад в небе Hi-Tech

В Минске НЛО устроили парад в небе

Интарс Бусулис продолжает покорять российскую сцену Showbiz

Интарс Бусулис продолжает покорять российскую сцену

Назван лучший автомобиль года в Северной Америке Hi-Tech

Назван лучший автомобиль года в Северной Америке

Дима Билан раскрыл свой семейный статус Showbiz

Дима Билан раскрыл свой семейный статус

СМИ

TVNET спрашивает

Счета за отопление для Вас: 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
90 000 EUR
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Земля
Продают Земля 450 000 EUR
Продают Дома
Продают Дома 67 000 EUR
Сдают Офисы
Сдают Офисы 198 EUR
Сдают Квартирy
Сдают Квартирy 700 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
CEĻU/IELU BŪVDARBU VADĪTĀJU (DA ...
CEĻU/IELU BŪVDARBU VADĪTĀJU (DA ...
PĀRDEVĒJU-KONSULTANTU/I (AR L ...
PĀRDEVĒJU-KONSULTANTU/I (AR L ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 