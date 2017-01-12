Жестко о трагедии в Добеле: «Они живут в удовольствие, а мы лохи, что не можем ужраться»

Здание в Добеле, в котором произошла трагедия
 

Здание в Добеле, в котором произошла трагедия. Фото: Edijs Pālens/LETA

Виктория Пушкеле


Вопросы дискриминации, расслоения общества и бессилия компетентных структур традиционно становятся актуальным после того, как в стрнае происходит очередное ЧП. В этом году информационным поводом стала трагедия в Добеле, где 3 января в муниципальной квартире были обнаружены скончавшиеся, по всей вероятности, от передозировки наркотиков супруги и их девятимесячный ребенок, а также дети 3, 4 и 5 лет, которые были крайне истощены. Произошедшее дало почву для многочисленных дискуссий - кто должен нести ответственность за случившееся, и какие меры должны быть приняты для того, чтобы подобное не повторилось вновь - в другой муниципальной квартире и в другой семье...

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Трагедия в Добеле за неделю уже стала практически нарицательным. Примечательно то, что для служб местного самоуправления этот трагический случай стал неожиданностью - раньше ничто не свидетельствовало о том, что в этой семье есть проблемы.

В течении недели появлялись всё более ужасающие подробности, выяснились обстоятельства трагедии - семья ютилась в квартире площадью 17,3 квадратных метра (родители сами выбрали эту квартиру, потому что коммунальные платежи соответствовали их доходам); погибшая 23-летняя женщина, тело которой вместе с телами ее супруга и 9-месячной дочки обнаружили в квартире добельского социального дома, была беременна;

в шкафчике, принадлежащем семье в помещениях общего пользования, обнаружены шприцы и «карамелизованное вещество коричневого цвета»...

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Спустя несколько дней после огласки произошедшего, журналисты TV3 выяснили, что это была семья цыган. Национальность может быть не играла бы такую большую роль, говорится в телесюжете программы TV3, если бы не горькая реальность, когда

сравнительно небольшая цыганская община в Латвии плохо интегрирована в общество и сталкивается с дискриминацией.

Особенно на рынке труда, что выталкивает такие семьи в зону нищеты и бедности.

Уже 13 лет эти вопросы ежедневно решает инициативный образовательный центр, базирующийся в Екабпилсе , где говорят, что опрашиваемые

латвийцы хоть и отрицают, что имеют к цыганам предубеждения, но на практике происходит иначе.

Как и следовало ожидать, со стороны общественности тут же полетели камни в огород социальных работников, муниципалитета, представителей власти, вновь затронули проблемы интеграции и социализации определенных слоев общества и людей определённой этнической принадлежности из «зоны риска».

Руководитель бюро латвийского правозащитника Анхелика Каменска считает, что ответственность за это надо взять на себя государственным институциям. Учтивая, насколько небольшая община цыган в Латвии, около 12 000 человек, не делается достаточно для того, чтобы этим людям помочь.

В министерстве культуры, под чьей ответственностью находится вопрос интеграции цыган, не хотят об этом говорить. Опасаются, что общую ситуацию увяжут с трагедией в Добеле, сообщает TV3.

Связи не видит и руководитель общества цыган Нормунд Рудевич, указывая, что это могло произойти и в латышской или русской семье.

Поэтому ответственность должны взять на себя социальные службы.

Представители всевозможных организаций и структур пытаются взвалить друг на друга груз ответственности за произошедшее и то, что ещё только может произойти, а начальник Госполиции Интс Кюзис во время пресс-конференции не пытается скрыть своей досады от того, что никто из соседей не вызвал сотрудников полиции, из-за чего малолетним детям пришлось провести около недели в одной квартире с трупами своих родителей и их 9-месячного ребёнка.

Действительно, произошедшее вскрыло целый ряд проблем - с одной стороны социальные службы, которые не сумели вовремя обнаружить проблему в семье, с другой стороны -

бездействие соседей, которые вызвали муниципальную полицию из-за мяуканья кота и не сделали ничего, услышав детский плач и крик.

Здание в Добеле, в котором произошла трагедия

Фото: Здание в Добеле, в котором произошла трагедия

Многие латвийцы были возмущены - почему никто из тех, кто находился рядом, не помог молодой женщине, её мужу и малолетним детям?! Впрочем, не стоит забывать, что трагедия произошла в муниципальной квартире, о чем высказалась блогер Ксения Андриянова, подчеркнув, что

«легко быть героем, сидя в отремонтированной квартире и пить какао с маршмеллоу».

По мнению девушки, которая сама провела детство в социальном доме «общажного» типа, если ты сам живешь внутри всего этого и вызвал социальные службы - ты стукач! «Тебя подкараулят в темном углу, испортят твои вещи или наложат какашек в тапки. Поэтому ты мимикрируешь», - пишет латвийских блогер.

ЧИТАЙ НА TVNET: Мнение известного латвийского блогера о трагедии в Добеле: жестоко или честно?

Читатели Русского TVNET также высказали свои мнения в комментариях к статье «Мнение известного латвийского блогера о трагедии в Добеле: жестоко или честно?»: и если одни считают, что трагедия произошла из-за бездействия компетентных органов и равнодушия окружающих (с чем нельзя не согласиться, с одной стороны), то

другие уверены - «если люди делают все для того, чтобы не жить, то никакие благие намерения не помогут».

Жестко, но в какой-то степени справедливо.

Мы представляем вашему вниманию несколько таких комментариев:

Читательница с ником «Гостя» пишет: «Не надо гнать на правительство в данном случае. Ничего нового, все это было и раньше, просто не было интернета. В моем детстве в соседнем доме жила семья - 13 детей. Папа и мама алкаши, но папуля где-то периодически работал, тогда за тунеядство статья полагалась, мамаша дома сидела. Жалели их, помогали все по-соседски, продукты давали, вещи, детей кормили, хотя сами все жили небогато - рабочий поселок при заводе. Но в ответ только злоба, мат и гадости. Обворовывали огороды, подвалы, со злобой колотили детей во дворе, гадили в подъездах, просто так. Участковый к ним ходил, как на работу.

Чего только не было в этом семействе, сейчас бы весь интернет был роликами забит, как например, 3-х летний ребенок сидит на окне 5-го этажа свесив ноги вниз, потом по подоконнику раскрытого окна ходит, а родителей дома просто нет. Ну и что делать в этом случае? Стучали в дверь, звонили в милицию. Обошлось, к счастью. В другом таком же семействе не обошлось - четверо маленьких детей сгорели в частном доме, потому, что пьяные родители ушли дальше пить к соседям.

Если люди делают все для того, чтобы не жить, то никакие благие намерения не помогут.

Никакие соседи, общественники, гос.структуры и прочие с благими намерениями не помогут. Им и так хорошо, им нравится так жить. Детей из таких семей ничем не исправить. Не верите - возьмите к себе домой, как моя бабуля, которая пыталась многодетному семейству помочь. Дорого ей обошлась эта помощь, во всех смыслах».

Ещё один комментатор с ником «Pravda0001» рассказывает: "В своё время так же пришлось жить среди таких людей, хорошо знаю эту публику. Для них - «горе» у меня. Потому, что каждый день я иду на работу. Я не могу себе позволить ужраться, уйти в недельный запой, завалить на работу бухим.

А они, по их убеждению, живут хорошо и правильно. В своё удовольствие. А лохи - это такие как я, на свои налоги покупают им социальное жильё. В то время как я сам, улучшал свои условия за свои деньги. Мы им выплачиваем пособия. Мне же от государства не досталось ни цента, только я плачу налоги. В поликлинике их лечат бесплатно - меня нет. Проезд в транспорте - халява. Как же, они "малообеспеченные". Это я - придурок, работаю, соответственно - обеспечиваю себя".

Напомним, что, по последней информации,

трое детей, которые на минувшей неделе были найдены в квартире с умершими родителями и младенцем, уже выписаны из Добельской больницы и отправлены в центр поддержки семей и детей,

где получат социальную реабилитацию.

Председатель Сиротского суда Добельского района Сандра Лапинска-Лейере пояснила, что Сиротский суд получил заявление об опеке оставшихся без родителей детей. В связи с чем собираются и изучаются необходимые документы. Вопрос об опеке будет приниматься в ближайшее время. Когда именно, в Сиротском суде не смогли сказать.

А каково ваше мнение о случившемся? Свои мысли пишите в комментариях!

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