Глава Общества юристов: чем больше демократии, тем больше коррупции

В Латвии нет необходимого контроля за государственными структурами и бюджетными тратами, а выявленные нарушения и даже преступления фактически не расследуются. Это серьезный сигнал для безопасности страны в целом, заявил в эфире программы Латвийского радио 4 «Открытый вопрос» глава Общества юристов Айвар Боровков.

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Боровков указал, что именно борьба с коррупцией является первичным вопросом национальной безопасности. Однако в нашей стране даже сам термин коррупции трактуется крайне узко.

«По сути, у нас в стране термин «коррупция» сведен только ко взяточничеству. Он очень сужен. На самом деле, коррупция — это злоупотребление властью. Причем, не всегда обязателен какой-то материальный ущерб и материальный критерий. Когда кто-то без надобности ущемляет чьи-то права, любое злоупотребление властью — это коррупция. С этого надо начинать», — считает юрист.

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Эксперт также обратил внимание на то, что в Латвии фактически сложилась традиция прикрывать глаза на любые государственные и экономические преступления.

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«Страна маленькая, люди знают реальные примеры. И в то же самое время — реакции никакой. На мой взгляд, ситуация близка к аварийной.

Есть реальные нарушения со стороны власти, со стороны правоохранительных органов, и на это никто не реагирует.

Если кто-то заявил, что знает или подозревает кого-то в нарушении закона, должен следовать какой-то ответ. Но все повисает в воздухе! История с Вашкевичем и его взрывами, заявления о применении к кому-то физической силы, подтасовки доказательств, фальсификации материалов уголовного дела — на это все должна быть очень резкая реакция правоохранительных органов, должно быть давно разъяснение: подтвердился факт или нет; установлены виновные или нет. Должна быть реакция, но ее нет», — признает Боровков.

В сложившейся ситуации глава общества видит угрозу безопасности государства.

«Если люди начинают опасаться, что они не могут доверять правоохранительным органам, что правоохранительная система ставится под сомнение — это очень серьезный сигнал для безопасности страны. Это, на мой взгляд, недопустимо.

[...] Сплошь и рядом происходит нарушение прав человека. Это уже стало традицией.

Например, государственное телевидение, которое кормится бюджетными деньгами, в ролях (!) зачитывает подслушанные разговоры! Зачитывается личная переписка по электронной почте. Это что такое?! Грубейшее нарушение конституционных прав любого гражданина. А тут — в ролях зачитывают, причем, постоянно. А реакции — никакой», — подчеркнул эксперт.

По мнению Боровкова, латвийские силовые структуры сегодня получают все больше полномочий на фоне ослабевания государства. Эти процессы, считает он, прямо взаимосвязаны.

«Чем слабее государственное устройство, тем больше прав себе требуют службы безопасности. Это два взаимосвязанных понятия, о которых можно говорить. Это приводит к тому, что нет надлежащего контроля над службами, которые занимаются оперативной деятельностью, процессуальной деятельностью. Это серьезный сигнал, о котором стоит начинать говорить.

[...] Конкурс на нового начальника KNAB меня просто поразил. Из 100 баллов у него опыт в оперативной и следственной работе — 3. 3 из 100. Потом достигли компромисса и повысили до 5.

Я этот вопрос даже в кабинете задал — кого вы ищете? Начальника или человека, который будет писать отчеты?», — недоумевает юрист.

Боровков также указал и на полную непрозрачность растраты бюджетных денег, с которой латвийцы попросту смирились.

«Общество приучено к тому, что «новый бюджет» — это эвфемизм, который означает «больше налогов». Мы к этому приучены, мы это воспринимаем как данность. А фактически нужно говорить о том, что нет такой суммы, которую нельзя не растранжирить и не потерять. Налогоплательщик не видит ответственность за трату налоговых денег. [...] Вообще, коррупция — одна из составляющих того, что мы понимаем под термином демократии. Чем больше демократии, тем больше коррупции.

Если посмотреть трезво, на многие должности не нужно устраивать все эти, извините, порноконкурсы. На эти должности должны приглашаться специалисты. Премьеру надо найти кандидата, обратиться к нему и предложить работу. От него тогда можно требовать результат. Если мы устраиваем конкурс и смотрим, как один претендент умеет публично унижать другого на общественном телевидении, развлекая публику, если нас это устраивает, тогда надо смириться с положением вещей», — заключил Боровков.

Второй участник дискуссии, бывший руководитель KNAB, а ныне — предприниматель Нормунд Вилнитис добавил, что не верит в реальную борьбу с коррупцией в Латвии. По крайней мере, в ближайшее время.

«Я считаю, что и с приходом нового начальника KNAB реальной борьбы с коррупцией не будет у нас. Почему? Только потому, что для этого нет политической воли.

Я ни от одного политика не слышал реальной программы и плана борьбы. [...] Ранее были лозунги о необходимости борьбы с коррупцией, но оказалось, что это был лишь способ достижения власти. Люди больше не верят. С чего им верить? Я, например, сейчас вращаюсь в среде предпринимателей, настроение очень плохое. Очень. Если раньше таких мыслей не было, то сейчас многие смотрят по сторонам — куда податься. Или уйти в ближнее зарубежье, или вообще куда-то уехать.

С налогами ничего не меняется, для предпринимателя заплатить все налоги честно — это почти фантастика.

Налог, который был помягче, теперь вообще урезали (налог на микропредприятия, — прим.ред.). Я считаю, что предпринимателей снова загоняют в тень. [...] C коррупцией мы сможем бороться, когда у нас будет более-менее с экономикой. Но об экономике никто не думает. Пока не будет экономики, мы коррупцию не победим, как бы ни хотели. [...] Силовые учреждения потеряли авторитет. KNAB превратился в цирк. Но для этого хорошо постарались», — отметил Вилнитис.

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