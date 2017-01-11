Глава Минблага объяснил, почему с пенсий нужно платить налоги

 

Фото: LETA

Сегодня, 11 января, депутаты Сейма рассмотрят сразу несколько народных инициатив, которые собрали поддержку в 10 тыс. голосов на портале manabalss.lv. Среди них — идея не облагать пенсии подоходным налогом с населения. Впрочем, глава Министерства благосостояния Янис Рейрс уже дал понять, что на отмену налога для пенсионеров можно не надеяться. Почему именно — министр объяснил в интервью программе Латвийского радио 4 «Домская площадь».

Как рассказал Рейрс, уже весной будет представлен проект обновленной налоговой системы Латвии. Подоходный налог на пенсии в этом проекте останется, но также останется и высокий необлагаемый минимум для пенсионеров.

«В апреле правительство представит новую концепцию изменения в налоговой системе. Социальные взносы, необлагаемый минимум — это неотъемлемая часть этой концепции. [...] Что касается справедливости. Разные страны по-разному решают вопрос. К примеру, в тех же северных странах все доходы облагаются налогом. У нас, как и у наших соседей, есть необлагаемый минимум. Необлагаемый минимум с пенсий — он самый высокий. Это 235 евро в месяц. Необлагаемый минимум на ребенка — это где-то 160-170, необлагаемый минимум на работающего с зарплатой до 500 евро — это 80-90 евро. [...]

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Почему налог с пенсий?

Система демократических бюджетов предполагает все обложить налогом. Несправедливость была бы в том случае, если бы весь доход человека облагался бы сперва подоходным налогом, и потом отчислялся в пенсионный фонд, и потом еще раз облагался подоходным налогом.

Но сейчас каждый работающий знает, что его социальные выплаты не облагаются подоходным налогом. Они полной суммой идут в пенсионный фонд.

И потом уже, когда человек получает эти деньги на руки, действует необлагаемый минимум», — указал Рейрс.

Глава Минблага добавил, что министерство намерено искать способы увеличивать необлагаемый минимум. Однако когда удастся этого добиться — пока сказать трудно.

«У нас в ближайшие 4-5 лет будут очень крупные вложения. С 1 октября этого года начинается новая индексация пенсий, будут индексироваться 50% от заработной платы, а не 25%, как было до сих пор. Это раз. Во-вторых, мы будем перечислять негативный капитал. В прошлом году перечислили негативный капитал тем пенсионерам, которые получали пенсии в 2010 году, в этом году начинаются перечисления людям, вышедшим на пенсию в 2011 году, в следующем году — пенсионерам 2012 и следующих годов, у которых был негативный капитал.

Все эти инициативы требуют дополнительных средств из бюджета, от 70 млн до 90 млн евро.

Мы должны, конечно, с этим считаться. [...] На очереди — решение несправедливой ситуации с большим стажем и маленьких пенсий. У людей по 25, 30, 40 лет стаж, а пенсии — маленькие. [...] Эта проблема стоит не одного десятка миллиона евро», — пояснил министр.

Рейрс также прокомментировал другую насущную общественную инициативу, которую сегодня также рассмотрит Сейм — идею ввести в стране прогрессивную налоговую систему.

«[К идее прогрессивного налога] я отношусь позитивно.

Страна упустила возможность ввести прогрессивное налогообложения, когда началось снижение подоходного налога с 26%.

Я тогда руководил Бюджетным комитетом, обращался в правительство и предлагал, чтобы снижение касалось только маленьких зарплат. То есть, происходило прогрессивно: оставить 26% для больших зарплат, а для небольших зарплат — снижать. [...] Тогда это было бы менее болезненно для людей, получающих высокую зарплату. Повышать налоговую ставку для них теперь довольно сложно. [...] Сейчас мы должны бороться не столько за прогрессивный налог, сколько за то, чтобы все хотя бы платили налог одинаково», — указал глава Минблага.

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