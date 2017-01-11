KNAB просит Янсонса отозвать высказывания о бюро и судебной власти

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) призывает омбудсмена Юриса Янсонса публично извиниться за свои высказывания о представителях судебной власти и KNAB, а также отозвать эти высказывания.

Янсонс заявил, что ликвидация либо реорганизация KNAB является вопросом смелости и ответственности политиков. «Может быть, нужно прекратить мучить общество, усыпить наконец и с честью закопать эту раненую гиену», - так омбудсмен высказался о работе БПБК.

Янсонс считает, что бюро не справляется ни с искоренением коррупции, ни с анализом конфликтов интересов. Критику в адрес KNAB омбудсмен высказал за замечание о том, что он нарушает ограничения, установленные для государственного должностного лица, работая в научно-консультативном совете газеты «Юриста Вардс».

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В БПБК агентству ЛЕТА сообщили, что административное дело было начато на основе полученного заявления о несоблюдении ограничений, а не о реализации должностных полномочий в ситуации конфликта интересов.

Суд оставил в силе решение БПБК сделать Янсонсу устное предупреждение.

По мнению бюро, необоснованная ссылка Янсонса на определенную в законе ситуацию конфликта интересов свидетельствует о непонимании им данного закона, его целей и смысла.

Бюро считает неэтичными высказывания Янсонса о «слабоумии» и «бессознательности» суда, вынесшего подобное решение, так как эти высказывания подрывают престиж государственных органов и судебной власти.

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