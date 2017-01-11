Профсоюз вступился за Рижскую академию педагогики

Инга Ванага
 

Инга Ванага. Фото: Edijs Pālens / LETA

Латвийский профсоюз работников образования и науки (ЛПРОН) и Рижская академия педагогики и управления образованием (РАПУО) потребуют остановить реорганизацию РАПУО.

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Как заявила сегодня после встречи ЛПРОН, РАПУО и Министерства образования и науки (МОН) руководитель ЛПРОН Инга Ванага, противники реорганизации вуза обратятся к ряду органов с целью не допустить этого процесса.

ЛПРОН и РАПУО считают, что нужно сформировать рабочую группу, чтобы разработать детальный и конкретный план.

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Профсоюз и академия планируют обратиться к Совету по высшему образованию, Совету ректоров, Латвийскому студенческому объединению и парламентским фракциям, к премьер-министру Марису Кучинскису и президенту Раймонду Вейонису. В письме будет подчеркнуто, что ЛПРОН выступает не против реформ, а против методов их реализации.

ЛПРОН призывает МОН вместе с социальными партнерами разработать ясные критерии реорганизации вузов, которые были бы основаны на серьезном, постепенном и прозрачном анализе учебных программ и работы учебных заведений с точки зрения перспектив развития народного хозяйства.

Как сообщалось, МОН решило с августа 2017 года присоединить РАПУО к Латвийскому университету. Это необходимо для концентрации ресурсов и более эффективного использования бюджетных средств.

Представители РАПУО не явились на встречу в МОН. По словам ректора академии Дайны Войты, согласно закону, решение о реорганизации вуза принимает правительство по предложению министра. Ректор считает, что в данном случае этого не произошло.

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