«Необлагаемый минимум пенсий должен быть в пределах 280-300 евро»

Не облагаемый налогами минимум пенсий должен составлять от 280 до 300 евро вместо нынешних 225 евро, заявил в передаче «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении председатель Латвийской федерации пенсионеров Андрис Силиньш.

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Он отметил, что сумму можно обсуждать, но на этот раз пенсионеры решили твердо держаться на своих позициях и добиваться того, чтобы в государственном бюджете следующего года вопросы пенсионеров были одним из приоритетов.

Федерация готова идти на компромиссы, подчеркнул Силиньш. «Реально оценивая ситуацию, думаю, что компромиссом является постепенное повышение необлагаемого минимума пенсий», - сказал он.

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Силиньш также указал, что нужно вернуться и к дискуссии о так называемом необходимом минимуме для пенсионеров.

Как сообщалось, в октябре прошлого года в Сейм были поданы подписи почти 12 000 жителей за отмену применения подоходного налога с населения к пенсиям.

При рассмотрении этой инициативы в парламентской комиссии по социальным и трудовым делам разгорелись острые дискуссии между депутатами и представителями министерств. В целом депутаты согласились с тем, что проблемы пожилых людей нужно решать, и поручили ответственным министерствам подготовить варианты реализации этой инициативы.

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