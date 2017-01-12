«Точки над i»: задай вопрос президенту Латвии

 

Фото: Коллаж LTV7

Президент Латвии Раймондс Вейонис в этот четверг, 12 января, станет гостем программы Русского вещания LTV7 «Точки над i». Это будет его первое большое интервью на русском языке на Латвийском общественном телевидении в должности президента страны. Один на один с ведущим программы Олегом Игнатьевым.

Президент ответит на вопросы о консолидации общества, негражданах, интеграции. Оценит отношения с Россией и возможные последствия для Латвии выборов в США.

У зрителей есть возможность задать президенту Вейонису свой вопрос. Это можно сделать через э-почту: tocki@ltv.lv, в социальной сети Twitter с хештегом #ignatjev или в Facebook на странице Ignatjev/Игнатьев. До и во время эфира.

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Свои вопросы до эфира можно также оставлять в комментариях к этой публикации.

Прямой эфир программы смотрите 12 января, в 19.35, на LTV7 или по ссылке: http://ltv.lsm.lv/lv/tieshraide/punkti-uz-i.-diskusiju-raidijums/live.1325/


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