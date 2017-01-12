Эпопея с зубными протезами: лиепайчанин просто хочет просто

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

«У меня лишь одно желание – я хочу есть нормально!» – говорит 75-летний лиепайчанин Вячеслав Никишин. А пока он не может этого. Мужчине в стоматологической поликлинике изготовили протезы, но они прослужили недолго. Теперь изготовившая их специалист в поликлинике уже не работает, и о решении конфликта задействованные стороны договориться не могут.

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«Вот он! – развернув завернутый в салфетку позолоченный зубной протез, говорит Вячеслав Никишин. – Деньги я потратил, а есть не могу!» взяв в руки протез, он показал хорошо видное повреждение. В стоматологической поликлинике в конце 2015 года ему изготовили протез из семи зубов, но вскоре появилась первая трещина. Мужчина обратился в поликлинику и показал специалисту протез. Она приняла его на ремонт.

«Ремонтировала примерно 20 дней», – вспоминает он. Получив протез обратно он радовался дней 10. А потом протез снова треснул.

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«Но я ведь не грыз орехи или что-то твердое. А просто ел, – едва ли не оправдывается мужчина.

– Но когда язык цепляется за щель, нормально кушать невозможно». Он снова отправился в поликлинику. Протез снова починили, но вскоре в третий раз появилась трещина. Когда он снова позвонил в поликлинику, ему объяснили, что специалист, изготовившая его зубной протез, там больше не работает, поэтому они ничем не могут помочь, но Никишин не успокоился.

«Я считаю, если заплатил деньги в поликлинике и получил услугу. То они

за некачественную работу должны отвечать, невзирая на то, работает там или нет специалист, которая изготовила этот протез»,

– говорит он.

Поэтому Вячеслав Никишин обратился к заведующей стоматологической поликлиники Наталии Кадеге. "Она позвала другого специалиста, которая при мне осмотрела протез и сказала: "или он неправильно изготовлен, или материал некачественный", поведал мужчина. Ему предложили обратиться к изготовившему протез специалисту. И все! "Я сказал, что протез мне изготовили в этой поликлинике, поэтому здесь и должны разобраться", – продолжил В.Никишин, но никакой отзывчивости он не добился.

Мужчина отправился домой и написал официальное заявление на имя заведующей поликлиники Н. Кадеге. Это также не дало никаких результатов. Он написал также заявление заведующему Лиепайской региональной больницы Эдвину Стриксу, поскольку стоматологическая поликлиника является одним из отделений больницы. Но и там получил отказ. «Заведующий больницей с данной ситуацией не знаком, поэтому. Скорее всего, ответ подготовлен заведующей стоматологической поликлиникой», – считает В.Никишин.

У пожилого мужчины лишь одно желание – чтобы ему изготовили качественный зубной протез, чтобы можно было нормально питаться,

а если это невозможно, то вернули потраченные 245 евро. У него сохранились шесть чеков, подтверждающих платежи, и он готов в любой момент их предъявить или присоединить их копии к своим заявлениям. Но он не готов кому-то отдать оригиналы этих чеков, о чем, между прочим, говорилось в одном из ответов.

«Этого я делать не стану, они пропадут, и тогда я ничем не смогу доказать, что мне делали протез», – говорит он.

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