Увольнение шефа таможни налогоплательщикам обошлось в 13 тысяч евро

Талис Кравалис
 

Талис Кравалис. Фото: Edijs Pālens / LETA

«Аттракционы» уже бывшего генерального директора Служба госдоходов (СГД) Инары Петерсоне с отстранением и попытками увольнения ее заместителя, директора Таможенного управления Талиса Кравалиса обошлись налогоплательщикам 13 400 евро – такую сумму государство выплатило ему в качестве компенсации. Об этом сообщает портал Pietiek.com.

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13 400,35 евро Кравалис указал в декларации за прошлый год как «компенсацию за убытки, причиненные учреждением госуправления». Свою должность он покинул 1 ноября.

За такую внушительную сумму Кравалис должен в первую очередь благодарить уже бывшего директора СГД Инару Петерсоне, которая после нескольких дисциплинарных дел и начала криминального процесса в феврале освободила его от должности.

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Но в августе Кравалис вернулся на свой пост, потому что министр финансов Дана Рейзниеце-Озола решила, что увольнение было необоснованным, а значит, в суде против государства уволенный обязательно выиграет. Но

одновременно с восстановлением в должности было возобновлено и дисциплинарное дело, и в начале ноября Кравалиса уволили еще раз, уже «правильно».

Год назад Pietiek.com сообщил, что против уволенного генерала Кравалиса было возбуждено три дисциплинарных дела, а управление финансовой полиции СГД возбудило криминальный процесс по распространению информации, в котором он считался подозреваемым.

Символично, что этот новый поворот в карьере генерала Кравалиса случился незадолго до того, как в передаче ЛТВ De Facto был опубликован «анализ» рядовых следователей финансовой полиции – уже прозвучали версии, что авторство этого частично фальсифицированного и манипулятивного «исследования» принадлежит именно Кравалису.

От должности была отстранена и сестра Кравалиса, служившая в его Таможенном управлении главой отдела управления рисков Байба Трукшане, против которой, а заодно и начальника Латгальского таможенного управления Гунтара Лойтса, Финансовая полиция в 2015 году начала криминальный процесс в связи с бездеятельностью должностных лиц, в результате которой был причинен значительный ущерб.

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