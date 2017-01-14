Инфографика: Латвийские женщины часто вдовеют и больше мужчин подвержены бедности

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Zane Bitere / LETA

Недавно Центральное статистическое управление Латвии предоставило ежегодный отчёт о положении мужчин и женщин в обществе: о разделении по возрасту и национальности, положении на рынке труда, индексе равноправия и т.д. Однако эти отчёты громозки и трудны для восприятия. Мы предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и любопытных фактов о латвийских женщинах и мужчинах.

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Продолжительность жизни мужчин в Латвии меньше, а смертность выше - в результате женщины вдовеют в шесть раз чаще, чем мужчины, - сообщает Центральное статистическое управление.

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Мужчины чаще погибают в результате несчастных случаев, в результате самоубийств, преступности. В свою очередь,

практически половину из всех физических увечий женщины получают в семье.

Согласно новейшим статистическим данным, женщины больше мужчин подвержены риску бедности и зарабатывают меньше, чем представители сильного пола. Такая тенденция характерна для всех стран Евросоюза. В 2015 году брутто зарплата латвийских женщин была на 16,2% ниже, чем у мужчин.

Социологи объясняют это тем, что большинство женщин работают в сферах, где труд оплачивается достаточно скромно - это сферы питания и жилья, сфера искусства и развлечений, в здравоохранении и сфере социального уход, но следует учитывать также и то, что дискриминация по половым признакам на рабочем месте в Латвии всё ещё существует. Тем не менее, наши северные соседи - эстонцы, опережают Латвию в разнице уровня мужских и женских зарплат практически в два раза. Разница в оплате труда мужчин и женщин в Эстонии составляет 28,3% и является самой большой среди всех стран Евросоюза.

Индекс гендерного равенства (комбинированный показатель Программы развития Организации Объединённых Наций, который измеряет достижения страны с точки зрения равноправия полов - прим.ред.) в Латвии - 46,9. Для сравнения, в Швеции, которая может похвастаться большими успехами в области гендерного равенства, индекс - 74,2.

В Швеции также почти половина парламентариев – женщины.

В Сейме Латвии же в 2016 году работали 19 женщин и 81 мужчина.

Из других показателей следует выделить средний возраст вступления латвийцев в первый брак.

По сравнению с 2005 годом возраст увеличился на 3 года - как для мужчин, так и для женщин.

В начале 2016 года в Латвии проживали 1 миллион 969 тысяч человек. 54,1% жителей Латвии - женщины. Число родившихся мальчиков всегда больше, чем число новорожденных девочек, также как и в возрастной группе до 36 лет мужчин всегда больше, чем женщин. Однако в возрастной группе от 65 лет женщин в два раза больше, чем мужчин.

Последние статистические данные свидетельствуют о том, что процесс старения нации прогрессирует. С

редний возраст жителя Латвии в 2016 году - 42,2 года (44,9 у женщин и 39,9 у мужчин).

Для примера, в 2010 году средний возраст латвийцев составлял 40,4 года.

О проблеме старения нации в Латвии говорят уже давно. В сообщении "Standard&Poor"s", подоготовленного еще в 2005 году, говорится, что глобальное старение населения затронет и Латвию. Удельный вес жителей старше 65 лет предположительно увеличится до 26,1% в 2050 году, а удельный вес трудоспособного населения уменьшится до 59%.

В 2005 исследователи предрекали к 2050 году сокращение численности населения Латвии до 1,9 млн. человек.

И если брать во внимание то, что в минувшем году население Латвии практически предвосхитило прогнозы на будущее (1,969 млн. человек), то сейчас есть все основания полагать, что к 2050 году ситуация будет более критическая, нежели планировалось ранее.

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