Закладываем основу для более остро мыслящего общества — в Риге открыт современный центр интеллектуального развития «Domātprieks»

 

Фото: Пресс-фото

Латвия может гордиться мастерами шашек, завоевавшими титулы чемпионов мира в международных турнирах, всё же престижу и популярности интеллектуальных игр в обществе ещё есть, куда расти. Чтобы познакомить детей с одной из самых разносторонне развивающих игр — шашками — в Риге, Тейке, открылся современный центр интеллектуального развития «Domātprieks». Там для юного поколения есть возможность развивать суждение, логическое и пространственное мышление, целеустремлённость и другие полезные в жизни навыки под руководством знающих тренеров.

Центр интеллектуального развития «Domātprieks» предлагает занятия шашками для детей раннего школьного возраста (6–8 лет). В команде действуют шашисты высокого уровня, объединившиеся с одной целью — передать свои знания новому поколению и заботиться о развитии этого вида спорта в Латвии. «Domātprieks» главный тренер, со–автор идеи об открытии центра Олеся Абдуллина — многократная чемпионка Европы и России по шашкам среди женщин и молодёжи. Она также одержала победу в мировом чемпионате по шашкам среди молодёжи и девушек, а так же награждена бронзовой медалью в мировом чемпионате по блицу среди женщин. В тренерском составе «Domātprieks» так же опытные шашисты Андрей Цеханович и руководитель «Domātprieks» Робертс Мисанс.

«Идея центра интеллектуального развития «Domātprieks» — создать место, где дети могут развиваться, научиться мыслить логически и проводить свободное время со смыслом. Игра в шашки в детстве мне самому помогла освоить то, чему в школе не учат — стратегическое и образное мышление. Благодаря этой игре, я хорошо понимал и математику. Я желаю поднять престиж интеллектуальных игр в Латвии, поддержать организацию турниров мирового масштаба. Я верю, что развитие таких видов спорта также создаёт более умное общество. Дети — наше будущее, поэтому важно уже с малых лет, до 12 лет, заложить в них прочный фундамент для жизни,» считает Робертс Мисанс, исполнительный директор центра «Domātprieks» и титулованный шашист.

Шашки — это спорт для ума с различными степенями сложности и тонкими нюансами. Эта игра развивает логическое и пространственное мышление, повышает способность к концентрации, развивает память и самодисциплину, а так же учит обрабатывать информацию, анализировать её и принимать решения - эти навыки пригодятся не только в школе и карьере, они незаменимы в современном жизненном ритме в целом.

Самое подходящее время для начала занятий шашками — 6–8 лет. В этом возрасте дети способны удерживать внимание и открыты к новым знаниям. Подобно как и в музыке или обучении языков, это тот возраст, в котором можно заложить основу для достижения лучших результатов. Это время, когда дети уже пошли в школу, и занятия шашками облегчают учебный процесс, помогая структурировать изученное.

Центр интеллектуального развития «Domātprieks» находится в уютных, благоустроенных помещениях в Риге по адресу Тейка, Бикерниеку 24А-1. Центр даёт детям возможность выполнять разнообразные тесты по логике и головоломки, обострять ум, играя в развивающие настольные игры и восстановить силы в зоне отдыха. Дополнительно к занятиям шашками «Domātprieks» организует развлекательно-развивающие мероприятия «Многоборство ума» и предлагает кратковременные услуги няни.

Дополнительная информация:

Олеся Абдуллина

моб. тел:. 20271474

olesya.abdullina@domatprieks.lv

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