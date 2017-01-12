Вейонис: нужно укреплять способность жителей противостоять информационной активности РФ

Необходимо укреплять способность жителей стран Балтии противостоять российской информационной активности, указали президент Латвии Раймонд Вейонис и премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис во время сегодняшней встречи.

В текущей ситуации с безопасностью очень важным является решение, принятое на саммите НАТО в Варшаве, о необходимости усиливать присутствие сил альянса в странах Балтии и Польше, сообщили агентству ЛЕТА в пресс-службе президента. «Активное участие боевых групп стран НАТО в балтийских государствах подтверждает заинтересованность союзников в безопасности региона», - сказал президент.

Каждой стране-участнице НАТО важно тратить на оборонные нужды 2% от ВВП, подчеркнул Вейонис.

«Латвия поэтапно приближается к этой цели, чтобы достичь 2% от ВВП в 2018 году»,

- отметил глава государства.

Реклама

Во время встречи стороны обсудили необходимость укреплять способность жителей стран Балтии противостоять российской информационной активности. Должностные лица сошлись во мнении, что государствам в этом вопросе необходимо сотрудничать как на двустороннем уровне, так и в рамках ЕС и НАТО.

Вейонис также сказал, что в повестке дня ЕС

важно сохранить программу Восточного партнерства и способствовать реализации решений, принятых на Рижском саммите.

Латвия поддерживает организацию саммита Восточного партнерства в ноябре этого года в Брюсселе, подчеркнул Вейонис.

Стороны подтвердили, что Литве и Латвии необходимо сотрудничать в вопросе принятия долгосрочного бюджета ЕС.

По поводу обеспокоенности литовского премьера безопасностью Островецкой АЭС, строящейся на территории Белоруссии, Вейонис сказал, что Латвия поддерживает Литву и считает, что необходимо соблюдать все стандарты безопасности и охраны окружающей среды в ходе строительства этого объекта.

Еще по этой теме