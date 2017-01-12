ПБ будет наблюдать за акцией протеста, организуемой Букайнсом

Полиция безопасности (ПБ) следит за планами сторонника российской политики поддержки соотечественников Станислава Букайнса провести завтра, 13 января, акцию по поводу целесообразности существования Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), сообщили агентству ЛЕТА в ПБ.

ПБ известно о планируемой акции протеста и в рамках своей компетенции учреждение следит за действиями организаторов мероприятия в публичном пространстве, в том числе в соцсетях.

По мнению ПБ, мероприятие связано с попыткой Партии евроскептиков популяризовать себя перед грядущими муниципальными выборами.

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ПБ дала рекомендации Госполиции по обеспечению общественного порядка во время акции.

Ранее Букайнс говорил, что в БПБК работает 150 человек, но за 15 лет в отставку за мошенничество не отправлен ни один чиновник. За это время отработано в общей сложности 4,7 млн часов, однако эффективность работы равна нулю.

Поэтому 13 января он планирует провести акцию протеста около здания Кабинета министров и поднять вопрос о целесообразности существования БПБК.

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