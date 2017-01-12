ПБ будет наблюдать за акцией протеста, организуемой Букайнсом

 

Фото: LETA

Полиция безопасности (ПБ) следит за планами сторонника российской политики поддержки соотечественников Станислава Букайнса провести завтра, 13 января, акцию по поводу целесообразности существования Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), сообщили агентству ЛЕТА в ПБ.

ПБ известно о планируемой акции протеста и в рамках своей компетенции учреждение следит за действиями организаторов мероприятия в публичном пространстве, в том числе в соцсетях.

По мнению ПБ, мероприятие связано с попыткой Партии евроскептиков популяризовать себя перед грядущими муниципальными выборами.

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ПБ дала рекомендации Госполиции по обеспечению общественного порядка во время акции.

Ранее Букайнс говорил, что в БПБК работает 150 человек, но за 15 лет в отставку за мошенничество не отправлен ни один чиновник. За это время отработано в общей сложности 4,7 млн часов, однако эффективность работы равна нулю.

Поэтому 13 января он планирует провести акцию протеста около здания Кабинета министров и поднять вопрос о целесообразности существования БПБК.

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