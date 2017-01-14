Представитель Минобороны: войска союзников станут «горячим пирожком» для РФ

Размещение сил союзников в Латвии может стать «горячим пирожком» российской информационной кампании, считает руководитель отдела оборонной политики и стратегии Министерства обороны Мартиньш Варгулис.

Такое мнение он высказал в издании Латвийского института внешней политики «Внешняя политика и политика безопасности Латвии. Ежегодник 2017», презентация которого состоится 18 января.

Варгулис в своей публикации пишет, что в ближайшие годы значение стратегической коммуникации в политике безопасности Латвии усилится, учитывая, что в этом году в Латвии разместятся силы союзников.

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В связи с этим понадобится разъяснительная работа о функциях боевых групп НАТО, их возможностях, взаимодействии с латвийскими национальными силами и других аспектах. Чтобы уменьшить возможность интерпретаций о целях размещения сил союзников, у политической элиты Латвии в стратегической коммуникации должна быть единая позиция по этому вопросу.

Чем больше будет разных мнений и позиций, тем выше шансы, что принятые решения будут оспариваться и подвергаться сомнению. «Именно размещение сил союзников в Латвии может стать «горячим пирожком» российской информационной кампании», - считает Мартиньш Варгулис.

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