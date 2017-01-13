Обладателем выигрыша 500 000 евро стал многодетный отец

Счастливый, встревоженный и до конца не верящий своему счастью, вместе с женой в бюро «Latvijas Loto» пришел 40-летний мужчина, чтобы оформить документы на самый крупный выигрыш в этом году - полмиллиона евро.

6 января в лотерее «Eurojackpot» он угадал 5 чисел и один дополнительный номер, и выиграл 596 446,70 евро. О своей победе счастливчик узнал в понедельник утром.

«Сначала не понял, насколько крупный выигрыш, думал — всего 569 евро. Но когда увидел настоящую сумму, начал фотографировать экран компьютера. Вы же знаете, в какой стране мы живем», - предприниматель и многодетный отец опасался, что отображаемая на компьютере информация может исчезнуть. Он сразу позвонил жене и сказал «видишь, кто-то меня в итоге услышал».

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В лотерею он играет регулярно, однако, не на крупные суммы. В счастливом билете «Eurojackpot» мужчина отметил даты рождения жены и детей: «Единственное число, в которое я не попал — была моя дата рождения».

Сразу после новости и выигрыше, мужчина вместе с женой отправились в кино: «Мы еще никогда в рабочий день не могли позволить себе смотреть кино. С планами на вечер еще не определились, но надо подумать, как скрыть радость от детей, ведь им мы еще ничего не сказали. В ближайшие планы не входит и трата выигранных денег — наверно заплатим за ипотеку, но новую машину сразу не будем покупать».

«Эта не такая крупная сумма, чтобы, например, бросить работу и отправиться куда-нибудь на острова. Хочется вкладывать деньги» -говорит победитель.

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