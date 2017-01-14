560 евро в месяц просто так: подачка или эксперимент?

Финляндия в 2017 — 2018 году проводит невиданный социальный эксперимент. Две тысячи безработных граждан в течении двух лет будут получать от государства безусловный основной доход - 560 евро ежемесячно. При этом ранее назначенные им социальные выплаты тоже пока сохраняются. Результаты эксперимента должны стать основой реформирования систему социальной поддержки в стране.

Участники эксперимента в январе уже получили первые выплаты в рамках бюджета социального страхования. Все они были выбранны по случайному принципу.

Каждый из 2000 человек в течении двух лет будет получать ежемесячно 560 евро - так сказать, «для поддержания штанов», ведь по меркам финского образа жизни сумма не очень большая, ее едва ли хватит на аренду скромной однокомнатной квартиры.

Лишатся ли они при этом социальных пособий, начисленных им ранее? Тут информация в различных СМИ звучала противоречивая. Вероятнее всего, выплаты безусловного основного дохода стали альтернативой пособию по безработице.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Подробнее об эксперименте - читайте на портале "Хайтек"

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Идея безусловного основного дохода не нова, она высказывалась еще в 60-х годах прошлого века, но практического применения тогда не нашла. Сейчас же экономисты то и дело говорят, о «лишних» на рынке труда людях, которых становятся больше и больше, по мере того, как техника вытесняет ручной и неквалифицированный труд на производстве. Роботы стремительно заменяют людей, а средства на модернизацию крупных предприятий у крупных предприятий есть. Автоматизация промышленных концернов, например, в Китае порой одномоментно лишает работы десятки тысяч человек.

Прогнозируя пути развития экономики, ученые предупреждают: искать новые модели экономического развития и социального обеспечения нужно уже сегодня. Существующие в развитых странах системы социальной поддержки людей, оставшихся без средств к существованию со наплывом безработных просто не справятся.

Идея модели, которую теперь обкатывает Финляндия, не только в том, чтобы дать людям шанс изменить свою жизнь. Ведь на социальные нужды - в самых разных видах - страна тратит сегодня больше, чем потребовалось бы, чтобы раздать каждому из своих граждан по 560 евро в месяц...

Вопрос в том, будет ли человек, освобожденный от необходимости много и тяжело работать за гроши ради хлеба насущного, стремиться к чему-то иному — большему и лучшему, что принесет пользы как ему самому, так и прогрессу общества? Ведь именно на это рассчитывают сторонники идеи безусловного основного дохода. В качестве аргумента «за» они приводят и данные локальных социально-экономических экспериментов, относящихся к 2013 году.

«Спасательный круг» работает, утверждают экономисты, и приводят цифры: люди, за счет БОД более уверенные в своем будущем, работали по времени на 17 процентов больше, а зарабатывали на 38 процентов больше, чем представители другой контрольно группы, не имевшие такой финансовой поддержки.

Финны далеко не первые, кто задумался, как бы пустить в дело высвобождающуюся энергию трудящихся масс. Подобные финской модели уже предлагались к внедрению в других странах — в Швейцарии, в Канаде, Голландии, и даже ... в Кении.

Продолжаются кое-где и попытки экспериментировать в региональном масштабе.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Сайт Handelsblatt Global, на страницах которой активно обсуждалась данная тема

Не далее, как в прошлом году от введения безусловного основного дохода отказалась Швейцария. Идея выносилась на всенародный референдум — и решительно не прошла: 76,9 процентов при голосовании выступили против. Проголосовать предлагалось за то, чтобы все граждане и даже иностранцы, прожившие в стране на законных основаниях пять лет и более, получали бы от государства постоянный доход в 2500 швейцарских франков (то есть примерно 2300 евро) в месяц на взрослого и 625 франков— на ребенка.

Если кому-то ежемесячная сумма предполагавшихся выплат покажется сказочно большой — учтите, что в реальных условиях жизни одной из самых богатых стран мира расходы на удовлетворение базовых потребностей - это еда, транспорт, одежда, жилье — тоже велики, куда больше наших, латвийских. Соответственно, прожиточный минимум в Швейцарии тоже много выше, он порядка 6000 франков в месяц.

Но и такие деньги платить «просто так», швейцарцы оказались не готовы: тунеядцы в законе противоречили бы традициям и представлениям о добродеятельной жизни большинства населения страны.

Кроме того, такие выплаты потребовали бы немалых дополнительных расходов, а значит, привели бы и к неизбежному росту налогов. Ранее не одобренную населением идею пытались «обкатать» на региональном уровне - в швейцарской Лозанне. Финансировались эксперименты с небольшим количеством участников, в том числе и из местных бюджетов.

Например, уже запущен подобный эксперимент и в голландском Утрехте. Подумывают о внедрении такого рода моделей и в других странах мира. Причем не всегда речь идет лишь стимулирования экономического развития. В странах массовой бедности - в Кении, Уганде, Индии - эксперименты с внедрением модели носят благотворительный характер. Но не только. Экономисты - например, американские - уже сформулировали свою заинтересованность, ведь чтобы пытаться вводить подобные модели в США, расходы понадобились бы на несколько порядков большие!..

В Кении, например, такой социальный эксперимент намерена провести благотворительная организация Give Directly, которая ранее регулярно помогала в этой стране нуждающимся деньгами. На реализацию этой социальной модели предполагается истратить порядка 30 млн. долларов США.

Причем кенийский эксперимент задуман очень масштабным: поддержку предполагают оказывать 6000 человек на протяжении десяти лет.

Высказаны соображения, что часть этих людей, наиболее активных в социальном плане, могли бы работать волонтерами в различных проектах.

Как изменится поведение людей, если у них появляется уверенность в завтрашнем дне? Станут ли они более предприимчивыми, будучи избавлены от необходимости изо дня в день заниматься неквалифицированной и малооплачиваемой работой? Будут ли они учиться, искать новое применения своим силам? Или же предпочтут не работать вообще, превратятся в иждивенцев и маргиналов? Противники идеи уверены, что ничего подобного не произойдет, а общество станет лишь маргинальнее...

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