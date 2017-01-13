Акция Букайнса интереса у жителей пока не вызвала

Акция протеста около здания Кабинета министров, которую сегодня проводит сторонник российской политики поддержки соотечественников Станислав Букайнс, пока не привлекла внимание широких общественных масс, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Цель акции – поднять вопрос о целесообразности существования Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Время проведения акции – с 9 часов утра до 21 часа вечера. За полтора часа до начала акции организаторы еще успели установить палатку.

За происходящим наблюдали лишь четыре пожилых человека, телевизионные операторы и журналисты.

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Учитывая, что 13 января 2009 года в Старой Риге были массовые общественные беспорядки, полиция направила на это мероприятие больше сил, чем обычно – несколько десятков полицейских дежурят около здания правительства.

Организаторы акции в разговоре с агентством ЛЕТА выразили надежду, что активность жителей возрастет во второй половине дня, когда закончится рабочий день. Тогда и планируется зажечь свечи около здания Кабинета министров.

В Полиции безопасности считают, что мероприятие связано с попыткой Партии евроскептиков популяризовать себя перед грядущими муниципальными выборами.

Ранее Букайнс говорил, что в KNAB работает 150 человек, но за 15 лет в отставку за мошенничество не отправлен ни один чиновник. За это время отработано в общей сложности 4,7 млн часов, однако эффективность работы равна нулю.

Поэтому 13 января он решил провести акцию протеста около здания Кабинета министров и поднять вопрос о целесообразности существования KNAB.