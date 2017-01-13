Акция Букайнса интереса у жителей пока не вызвала

 

Фото: Zane Bitere/LETA

Акция протеста около здания Кабинета министров, которую сегодня проводит сторонник российской политики поддержки соотечественников Станислав Букайнс, пока не привлекла внимание широких общественных масс, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Цель акции – поднять вопрос о целесообразности существования Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Время проведения акции – с 9 часов утра до 21 часа вечера. За полтора часа до начала акции организаторы еще успели установить палатку.

За происходящим наблюдали лишь четыре пожилых человека, телевизионные операторы и журналисты.

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Учитывая, что 13 января 2009 года в Старой Риге были массовые общественные беспорядки, полиция направила на это мероприятие больше сил, чем обычно – несколько десятков полицейских дежурят около здания правительства.

Организаторы акции в разговоре с агентством ЛЕТА выразили надежду, что активность жителей возрастет во второй половине дня, когда закончится рабочий день. Тогда и планируется зажечь свечи около здания Кабинета министров.

В Полиции безопасности считают, что мероприятие связано с попыткой Партии евроскептиков популяризовать себя перед грядущими муниципальными выборами.

Ранее Букайнс говорил, что в KNAB работает 150 человек, но за 15 лет в отставку за мошенничество не отправлен ни один чиновник. За это время отработано в общей сложности 4,7 млн часов, однако эффективность работы равна нулю.

Поэтому 13 января он решил провести акцию протеста около здания Кабинета министров и поднять вопрос о целесообразности существования KNAB.


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