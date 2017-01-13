Беспорядки 13 января: судебные процессы продолжаются против пяти человек

Спустя восемь лет по делу о беспорядках 13 января 2009 года судебные процессы еще продолжаются против пяти человек, сообщил агентству ЛЕТА пресс-секретарь Рижского окружного суда Раймонд Лочмелис.

Эти пять человек проходят по одному делу. Приговор по нему не вступил в силу, так как дело еще рассматривается в Верховном суде.

Как сообщил Лочмелис, в целом на скамье подсудимых после беспорядков 13 января оказались 65 человек. В настоящее время в силу вступили обвинительные приговоры в отношении 56 лиц, а четыре человека были оправданы.

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К реальным тюремным срокам за участие в погромах были приговорены девять человек, к условному наказанию - 17 человек, но трем из них наказание было изменено на реальное лишение свободы, так как они не выполняли правила условного наказания. К принудительным работам были приговорены 26 человек, в одном случае это наказание было заменено на кратковременное лишение свободы.

К штрафам были приговорены три человека.

Лочмелис сообщил, что в одном случае была применена принудительная мера медицинского характера - лечение в психиатрическом стационаре, которая позже была изменена на амбулаторное лечение.

13 января 2009 года около 10 000 человек собрались на акцию протеста на Домской площади, чтобы в ненасильственной форме требовать роспуска Сейма, однако акция переросла в беспорядки. Их участники, в основном нетрезвые молодые люди, выбивали окна в зданиях, переворачивали автомобили, ограбили магазин «Latvijas balzams». В результате погромов в Старой Риге, которые продолжались несколько часов, сильно пострадало и здание Сейма.

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