В Риге на 25% сократилось число получателей пособий

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В 2016 году на социальные пособия Рижское самоуправление выделило 14 692 855 евро, из которых на поддержку горожан потребовалось 12 538 325 или 85% от предусмотренного финансирования.

Если в сентябре 2016 года в Риге было 7273 нуждающихся, в октябре – 7313, а в ноябре уменьшилось до 7295 человек, то в декабре количество нуждающихся сократилось еще на 1% – 7239 и вернулось на уровень августа.

Если в октябре 2016-го число малообеспеченных составляло 16 482 человека, а в ноябре их количество немного увеличилось – 16 695, то в декабре уже было 16 298 человек, что на 11% или 1962 человека меньше, чем в январе 2016 года.

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В декабре 2016 года пособия получали, по сравнению с ноябрем, на 2950 человек или 22% меньше. Что касается объема израсходованных на пособия средств, то он сократился на 220 923 евро или 20%.

Это связано с тем, что в ноябре политически репрессированным персонам и участникам национального движения сопротивления, которые получают государственную пенсию, выплатили одноразовое праздничное пособие по случаю Дня провозглашения независимости Латвийской республики. Его получили 3103 человека, общая сумма составила 232 725 евро.

Число получателей социальных пособий в декабре 2016 года составило 10 640 человек, что на 631 человека или 6% меньше, чем в декабре 2015 года.

Однако финансирование, необходимое на выплату пособий, увеличилось на 22 007 евро или 2%.

В целом пособия в 2016 году получили 31 671 человек, что на 10 806 человек или 25% меньше, чем в 2015-м, когда их было 42 477. Следовательно, сократился и объем финансирования: на пособия потрачено на 2 351 991 евро или 16% меньше.

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