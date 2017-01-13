Латвию посетит министр иностранных дел Люксембурга: движение в центре ограничат

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Во вторник, 17 января с официальным визитом в Латвию прибудет министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн, сообщили в Министерстве иностранных дел.

Люксембургский министр встретится со своим латвийским коллегой Эдгаром Ринкевичем, чтобы обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений, сотрудничества на региональном уровне и в формате стран Бенилюкса, а также вопросы ЕС и политики безопасности.

У Ассельборна запланированы встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом, председателем Сейма Инарой Мурниеце, руководителями комиссий по делам Европы и иностранным делам.

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Глава МИД Люксембурга также посетит Музей оккупации, возложит цветы к памятнику Свободы и выступит с лекцией в Рижской высшей юридической школе.

Ассельборн, который является министром иностранных дел с 2004 года, занимает министерский пост дольше всех министров в ЕС. Одновременно он отвечает за вопросы миграции и предоставления убежища.

17 января будет ограничено движение.

  • с 7:00 до 10:30 на правой стороне булв. Бривибас на участке от здания Рижского окружного суда до ул. Элизабетес;
  • с 7:00 до 17:00 около здания №24 на ул. Екаба;
  • с 7:00 до 14:00:
  • на левой стороне булв. Аспазии на участке длиной 50 метров от ул. Калькю в направлении ул. Театра;
  • на правой стороне булв. Зигфрида Анны Мейеровица на участке длиной 50 метров от ул. Калькю в направлении ул. Смилшу.

В случае необходимости оставленные здесь транспортные средства будут перемещены на ближайшее разрешенное место стоянки.

В случае необходимости будет ограничено или временно закрыто движение для пешеходов и транспортных средств (за исключением оперативного и транспорта дипломатического корпуса):

  • около здания №24 на ул. Екабас;
  • по ул. Екаба и ул. Клостера около здания №11 на ул. Екаба;
  • около здания №36 на булв. Бривибас;
  • около здания №3 на ул. Кр. Валдемара;
  • на бульварах Аспазии и Зигфрида Анны Мейеровицы около памятника Свободы и площади около памятника Свободы;
  • около здания №4 на ул. Стрелниеку;
  • около здания №7 на булв. Бривибас.

Движение общественного транспорта и пешеходов около объектов, которые будут посещать члены делегаций, будет регулироваться по мере необходимости.


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