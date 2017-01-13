НАТО: бригада США в Восточной Европе - достойный ответ России

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: FILIP SINGER / EPA

Размещение танковой и бронетранспортной бригады в США является достойным ответом на агрессивные действия России в отношении стран Балтии и всего альянса, заявила в интервью BNS заместитель генерального секретаря альянса Роуз Гетемюллер, которая участвовала в состоявшейся в Литве ежегодной дискуссии по вопросам внешней политики и безопасности, известной под названием «Снежная встреча» («Snow meeting»).

Еще по этой теме

По ее словам, альянс обеспокоен наращиванием вооружений России и ее действиями на Украине, но прямой опасности для стран НАТО в настоящее время нет.

Гетемюллер отметила, что

альянсу важно поддерживать диалог с Россией, пытаясь снизить риск инцидентов.

Реклама

«Нас всех беспокоят агрессивные действия России в последние годы - захват территории Украины в Крыму, усиление Западного военного округа. Тем не менее, НАТО не видит прямой угрозы вторжения России на свою территорию. Это потому, что НАТО в последние годы много сделала для усиления политики сдерживания и обороны от всего, что может угрожать альянсу», - сказала заместитель генсека.

Комментируя обвинения Москвы в том, что размещение танковой бригады США в Польше угрожает безопасности России и дестабилизирует Европу, Гетемюллер подчеркнула, что США не планировали возвращаться в Европу с бронетехникой, пока Россия не стала угрожающе относиться к странам Балтии и всей НАТО, пока она не начала укреплять свои силы и не захватила Крым.

«Действия НАТО сбалансированы и носят оборонительный характер»,

- сказала она.

«В рамках операции «Atlantic Resolve» в Европу действительно возвращаются американские танки и бронетехника, однако это ответ на поведение России. Я видела заявления России о том, что якобы перебрасывается очень много танков и бронемашин. На самом деле это 3500 солдат, 87 танков и 144 боевые машины «Bradley«.

Это важный шаг, целью которого являются сдерживание и оборона», - сказала Гетемюллер.

Говоря о возможном развитии диалога НАТО и России, она напомнила о достигнутом в прошлом году на саммите альянса в Варшаве соглашении о том, что в ответ на действия России крайне важно акцентировать политику сдерживания и обороны, но в то же время большое значение имеет диалог.

«НАТО следует концентрироваться на собственной безопасности, но мы заинтересованы также в диалоге, чтобы получать информацию о том, что делают русские. Это обоюдно, потому что русские говорят, что их беспокоит то, что делает НАТО, поэтому нам нужна возможность информировать друг друга о своих действиях.

Возможности для диалога есть, но альянс должен быть полностью уверен в своих интересах. Думаю, что мы в первую очередь заинтересованы в сокращении риска инцидентов в воздушном пространстве над Балтийским морем. Никто не хочет, чтобы кризисные ситуации переросли в конфликты», - подчеркнула заместитель генерального секретаря НАТО.

Еще по этой теме
В США назвали основной угрозой 2017 года конфликт между РФ и НАТО

В США назвали основной угрозой 2017 года конфликт между РФ и НАТО

«Тогда НАТО не станет уже через пять лет»

«Тогда НАТО не станет уже через пять лет»

Последняя неделя 2016 года была спокойной для истребителей НАТО в Балтии

Последняя неделя 2016 года была спокойной для истребителей НАТО в Балтии


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Sigulda, 179000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Baldone, 225000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR

reklama.vesti.lv

Ведущий эстонский уфолог уверен: Иисус Христос – инопланетянин! Hi-Tech

Ведущий эстонский уфолог уверен: Иисус Христос – инопланетянин!

На Аллегрову и Ротару напали за примитивную безвкусицу Showbiz

На Аллегрову и Ротару напали за примитивную безвкусицу

Планета в опасности: к Земле летит таинственный объект Hi-Tech

Планета в опасности: к Земле летит таинственный объект

Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей Showbiz

Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей

Алсу доказала натуральность своих губ Wo&Men

Алсу доказала натуральность своих губ

TVNET спрашивает

А ты уже выбросил елку? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
18 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Торговые площади
Продают Торговые площади 265 000 EUR
Продают Торговые, Пурвциемс
Продают Торговые, Пурвциемс 1 800 000 EUR
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 1 200 EUR
Продают Квартиры Югла
Продают Квартиры Югла 59 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
ELEKTRIĶI-MEHĀNIĶI
ELEKTRIĶI-MEHĀNIĶI
GALVENAIS/-Ā GRĀMATVEDIS/-E
GALVENAIS/-Ā GRĀMATVEDIS/-E
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 