НАТО: бригада США в Восточной Европе - достойный ответ России

Размещение танковой и бронетранспортной бригады в США является достойным ответом на агрессивные действия России в отношении стран Балтии и всего альянса, заявила в интервью BNS заместитель генерального секретаря альянса Роуз Гетемюллер, которая участвовала в состоявшейся в Литве ежегодной дискуссии по вопросам внешней политики и безопасности, известной под названием «Снежная встреча» («Snow meeting»).

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По ее словам, альянс обеспокоен наращиванием вооружений России и ее действиями на Украине, но прямой опасности для стран НАТО в настоящее время нет.

Гетемюллер отметила, что

альянсу важно поддерживать диалог с Россией, пытаясь снизить риск инцидентов.

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«Нас всех беспокоят агрессивные действия России в последние годы - захват территории Украины в Крыму, усиление Западного военного округа. Тем не менее, НАТО не видит прямой угрозы вторжения России на свою территорию. Это потому, что НАТО в последние годы много сделала для усиления политики сдерживания и обороны от всего, что может угрожать альянсу», - сказала заместитель генсека.

Комментируя обвинения Москвы в том, что размещение танковой бригады США в Польше угрожает безопасности России и дестабилизирует Европу, Гетемюллер подчеркнула, что США не планировали возвращаться в Европу с бронетехникой, пока Россия не стала угрожающе относиться к странам Балтии и всей НАТО, пока она не начала укреплять свои силы и не захватила Крым.

«Действия НАТО сбалансированы и носят оборонительный характер»,

- сказала она.

«В рамках операции «Atlantic Resolve» в Европу действительно возвращаются американские танки и бронетехника, однако это ответ на поведение России. Я видела заявления России о том, что якобы перебрасывается очень много танков и бронемашин. На самом деле это 3500 солдат, 87 танков и 144 боевые машины «Bradley«.

Это важный шаг, целью которого являются сдерживание и оборона», - сказала Гетемюллер.

Говоря о возможном развитии диалога НАТО и России, она напомнила о достигнутом в прошлом году на саммите альянса в Варшаве соглашении о том, что в ответ на действия России крайне важно акцентировать политику сдерживания и обороны, но в то же время большое значение имеет диалог.

«НАТО следует концентрироваться на собственной безопасности, но мы заинтересованы также в диалоге, чтобы получать информацию о том, что делают русские. Это обоюдно, потому что русские говорят, что их беспокоит то, что делает НАТО, поэтому нам нужна возможность информировать друг друга о своих действиях.

Возможности для диалога есть, но альянс должен быть полностью уверен в своих интересах. Думаю, что мы в первую очередь заинтересованы в сокращении риска инцидентов в воздушном пространстве над Балтийским морем. Никто не хочет, чтобы кризисные ситуации переросли в конфликты», - подчеркнула заместитель генерального секретаря НАТО.

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