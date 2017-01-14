Пабрикс предлагает налоговые льготы для земессаргов

 

Фото: LETA

В целях поддержки земессаргов, которые добровольно участвуют в обороне государства, депутат Европарламента Артис Пабрикс предлагает ввести скидку по подоходному налогу в размере 150 евро.

Это позволило бы повысить доходы земессаргов в среднем на 34,5 евро в месяц или на 414 евро в год, сообщили агентству ЛЕТА в бюро Пабрикса.

Скидки по налогам надо ввести и для предпринимателей, которые трудоустраивают земессаргов, снизив размер обязательных взносов социального страхования, считает Пабрикс.

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По мнению депутата Европарламента,

необходимо поддержать нынешних земессаргов и мотивировать других людей вступать в Земессардзе.

Кроме того, в настоящее время оказывается недостаточная поддержка работодателям, чтобы они были заинтересованы принимать на работу земессаргов и во избежание напряженных ситуаций, когда земессарг по уважительным причинам не может явиться на работу, считает политик.

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