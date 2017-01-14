В субботу температура воздуха будет держаться в районе нуля градусов

 

Фото: Jānis Škapars/TVNET

В субботу температура воздуха в Латвии составит +1..-2 градуса, но вечером в западной и центральной частях страны при ясном небе воздух остынет до -4..-7 градусов.

Ожидается преимущественно облачная погода, местами возможен небольшой снег, ближе к вечеру в Латгалии осадки станут интенсивнее. Будет дуть слабый ветер.

Местами ожидается туман, в западном и центральном районах с утра и вечером прогнозируется густой туман, под влиянием которого образуется изморозь.

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В Риге суббота пройдет без существенных осадков, будет дуть слабый ветер, а температура воздуха составит около нуля градусов.



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