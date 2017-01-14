Снежный покров увеличился в среднем на 7 см

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Jānis Škapars/TVNET

В ночь на субботу глубина снежного покрова в центральной и восточной части Латвии выросла на 7 см, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

На 7 см увеличилась глубина снежного покрова в Елгаве, Бауске, Даугавпилсе и Приекули, на 6 см в Риге, Сигулде и Екабпилсе. В Курземе снега выпало мало.

На большей части территории Латвии глубина снежного покрова составляет 8-18 см, в Скривери 21 см, в Сигулде 24 см, на Курземском побережье 1-6 см, в центре Риги 14 см.

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Вечером в субботу и в ночь на воскресенье длительный снегопад ожидается на востоке страны.

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