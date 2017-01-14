В прошлом году в Латвии усыновлено на 20 детей меньше

В прошлом году в Латвии усыновлено 247 детей, что на 20 меньше, чем в 2015 году, свидетельствуют данные Министерства благосостояния.

Из 247 усыновленных в 2016 году детей 120 принято в приемные семьи за границей, что на 15 меньше, чем годом ранее. Жители Латвии в прошлом году усыновили 127 детей, что на пять меньше, чем годом ранее.

122 из 127 усыновленных в Латвии детей были в возрасте до 10 лет, пятеро - в возрасте до 18 лет. Среди детей, усыновленных иностранцами, старше 10 лет была половина.

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В регистре имеются сведения о 1283 детях которые нуждаются в приемных семьях. Большинство из них, или 893 ребенка, находятся в возрасте от 10 до 18 лет.

Подано 182 заявки на усыновление детей из Латвии и 47 из-за границы.