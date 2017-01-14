Дороги с дефектами: штрафы составили 160 тыс. евро

АО «Латвияс валстс цели» (ЛВЦ) за дефекты в строительстве дорог в прошлом году применило штрафов на 160,509 тыс. евро.

В прошлом году было проведено 16 300 тестов качества и 6770 измерений в сети государственных дорог, дефекты выявлены примерно в 5% проверок. Чаще всего это было несоответствие размеров щебня и содержания пыли, несоответствующая плотность асфальтобетона.

Как поясняет ЛВЦ, с 2016 года изменена методика оценки. Более строго анализируются случаи, когда проверки показывают соответствие минимальному уровню качества и строитель не работает над улучшением качества в дальнейшем процессе.

Реклама

ЛВЦ управляет в Латвии сетью государственных автодорог.