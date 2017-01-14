В прошлом году Фонду детской больницы пожертвовано 900 тыс. евро

Izvēlies atbildi

Я ее и не ставил 30%

Искусственные, как у меня, не выбрасывают! 24%

Да, выбросил еще до Нового года 1%

Встретил Новый год с елкой и избавился от нее 6%

Собираюсь убирать в ближайшее время 28%