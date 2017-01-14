В прошлом году Фонду детской больницы пожертвовано 900 тыс. евро

В прошлом году Фонду детской больницы пожертвовано примерно 900 тыс. евро, рассказала агентству ЛЕТА руководитель проектов фонда Иева Лейниеце.
Самое большое пожертвование составило 100 тыс. евро. Также получены пожертвования в размере 40 тыс. евро и 20 тыс. евро.
На пожертвованные средства фонд помог 352 детям, обеспечив дополнительные обследования и лечение, в том числе за границей.
Также на полученные деньги удалось улучшить больничную среду, реконструировать помещения, оборудовать новую игровую площадку и приобрести аппаратуру.
Значительные суммы больница получает и без посредничества фонда. Например, Юрис Лиепиньш как исполнитель завещания Яниса Биелса пожертвовал 67 тыс. евро на приобретение функциональных кроватей и шкафчиков. Рижский Ротари-клуб передал 43 тыс. евро клинике неонатологии, 8288 евро пожертвовал «Baltikums Foundation».