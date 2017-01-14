В прошлом году Фонду детской больницы пожертвовано 900 тыс. евро

 

Фото: Austra Helēna Žaggere / LETA

В прошлом году Фонду детской больницы пожертвовано примерно 900 тыс. евро, рассказала агентству ЛЕТА руководитель проектов фонда Иева Лейниеце.

Самое большое пожертвование составило 100 тыс. евро. Также получены пожертвования в размере 40 тыс. евро и 20 тыс. евро.

На пожертвованные средства фонд помог 352 детям, обеспечив дополнительные обследования и лечение, в том числе за границей.

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Также на полученные деньги удалось улучшить больничную среду, реконструировать помещения, оборудовать новую игровую площадку и приобрести аппаратуру.

Значительные суммы больница получает и без посредничества фонда. Например, Юрис Лиепиньш как исполнитель завещания Яниса Биелса пожертвовал 67 тыс. евро на приобретение функциональных кроватей и шкафчиков. Рижский Ротари-клуб передал 43 тыс. евро клинике неонатологии, 8288 евро пожертвовал «Baltikums Foundation».


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