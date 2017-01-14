Ночью на востоке страны ожидаются затяжные снегопады

 

Фото: depositphotos.com

В субботу вечером и в ночь на воскресенье в Латгале, а также в Селии и на востоке Видземе ожидаются затяжные снегопады. В Латгале и в Алуксне снежный покров может вырасти на 7 сантиметров.

Местами в Курземе и в центральной части страны ожидается туман. Будет дуть слабый или умеренный западный и северный ветер. Температура воздуха составит 0..-7 градусов.

Днем в воскресенье сохранится преимущественно облачная погода, местами пройдет снег, будет дуть слабый ветер, а температура воздуха составит +2..-3 градуса.

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В Риге в воскресенье ожидается облачная погода, временами возможен снег. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха ночью и днем составит 0..-3 градуса.


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