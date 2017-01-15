Президент поборется за право новорожденных неграждан получать гражданство

 

Фото: Zane Bitere / LETA

Все новорожденные, в том числе дети неграждан, должны автоматически получать гражданство Латвии – такой законопроект, несмотря на все возражения, продолжает продвигать Канцелярия президента. В ближайшие месяцы он может быть передан в Сейм, пишет Skaties.lv.

«В обществе нужна дискуссия о том, что спустя 25 лет после восстановления независимости пора прекратить порождать граждан несуществующего государства, потому что неграждане – это по сути граждане бывшего Советского союза.

В связи с этим сегодня ведется работа над конкретным законопроектом, который в последствии будет передан на рассмотрение парламента», - сказал советник президента Янис Сикснис.

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По причине того, что в парламенте категорически против этой идеи высказались представители Нацобъединения, а другие коалиционные партии также заняли неясную позицию, в Рижском замке стараются найти юридический способ реализовать этот проект, не затрагиваю Закон о гражданстве, который в политической среде воспринимается как ящик Пандоры, отмечает портал.

Беспокойство в связи с инициативой президента выражают также депутаты Верховного Совета, которые в 1990-м году проголосовали за независимость Латвии.

Напомним, ранее формированная президентом экспертная группа по сплочению общества выступила с инициативой автоматически присваивать гражданство Латвии всем новорожденным в стране, в том числе детям неграждан.

Нацобъединение раскритиковало эту инициативу, не поддержал ее и премьер-министр Марис Кучинскис заявив, что вместо этого необходимо больше работать над сплочением общества.

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