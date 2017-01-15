Битва двух гигантов за рижские маршрутки: выиграют пассажиры?

Специфические условия нового закупочного конкурса по перевозке пассажиров на микроавтобусах в Риге, заставляют думать, что условия написаны для нынешнего, связанного с руководством Рижской думы, перевозчика, сообщает передача De facto. Но против как бы «своей» компании встал еще один гигант — предприятие не напрямую принадлежащее семье экс-премьера Андриса Шкеле.

Общественный транспорт в Риге обеспечивает предприятие самоуправления «Ригас сатиксме». В свою очередь перевозки на маршрутках пятый год подряд обеспечивает частная фирма «Rīgas mikroautobusu satiksme».

Поездки в маршрутках можно оплатить с помощью е-талона. Эту возможность обеспечиавет частично принадлежащее самоуправлению «Rīgas karte». Везде присутствует одна физическая персона — Александр Брандавс.

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Брандавс не только управлял хором на конгрессе «Честь служить Риге». Он состоит в правлении партии, является ее щедрым дарителем и отпуск проводит вместе с вице-мэром Риги Андрисом Америксом, занимаясь ловлей лососей. В конечном результате несколько лет назад учрежденная с нуля фирма Брандавса получила договор на сумму более, чем 35 миллионов евро. Срок договора заканчивается весной следующего года.

Но в «Ригас сатиксме» уже в прошлом году объявили новый закупочный конкурс.

Как сообщает передача «de facto» на ЛТВ, условия конкурса очень странные. Например, у работников требуют специфическое образование, перевозчик должен в предыдущем году проехать 14 миллионов километров. Нынешний перевозчик может обеспечить такой пробег, а другие — нет.

В конкурсе участвуют два предприятия. Одно из них связано с Брандавсом, а другое — объединение«Liepājas autobusu parks» и «Nordeka». «Liepājas autobusu parks» не напрямую принадлежит семье экс-премьера Андриса Шкеле. А одним из акционеров«Nordeka»является руководитель газовой компании«Itera Latvija»Юрис Савицкис.

Брандавс отказывается комментировать новые условия конкурса.

Зато Совет по конкуренции видит риски в организованном «Ригас сатиксме» конкурсе. В Совете не уверены, что стоимость проезда будет определяться в соответствии с принципами конкуренции, а пассажиры получат наиболее выгодное предложение. В настоящий момент ведомство проводит расследование