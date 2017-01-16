Объявят чрезвычайное положение в связи с АЧС: на ферме 5 тысяч свиней

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Премьер-министр Марис Кучинскис созвал сегодня заседание совета по кризисному управлению, на котором планируется принять решение об объявлении чрезвычайного положения в затронутых африканской чумой свиней (АЧС) Кримулдском и Адажском краях. Об этом агентству ЛЕТА сообщил пресс-секретарь премьера Андрей Вайварс.

Заседание состоится в Кабинете министров в 12.00.

Как сообщалось, Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) констатировала первую в этом году вспышку АЧС среди свиней на крупной ферме «Рукас» в Кримулдской волости, где содержались 5023 животных.

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Вокруг фермы установлен карантин - защитная зона в радиусе 3 км и надзорная зона в радиусе 10 км.

На этой территории контролируется состояние домашних свиней, мясные продукты и движение транспорта.

Гендиректор ПВС Марис Балодис сообщил, что это крупнейшее в Латвии хозяйство, пострадавшее от АЧС.

«Если говорить об АЧС, то это самый большой кризис, какой был в Латвии»

, - сказал Балодис, добавив, что до сих пор болезнь не затрагивала коммерческих хозяйств - ранее ее обнаруживали на маленьких фермах и в приусадебных хозяйствах.

Свиноводческим комплексом управляет ООО «Ancers», которое создано на базе научно-исследовательского хозяйства «Кримулда». Предприятие содержит две фермы - в Кримулдской волости и Саласпилсе, общая численность поголовья свиней составляет 8500 животных.

По данным «Firmas.lv», предприятие «Ancers» было основано в 1994 году. В прошлом году оборот предприятия составил 2,6 млн евро, прибыль - 254,5 тыс. евро.

В предыдущий раз АЧС среди свиней была выявлена в сентябре прошлого года в Гулбенском крае. Из-за болезни пришлось забить 199 животных. В целом за прошлый год АЧС была выявлена на трех фермах, в целом пришлось ликвидировать 311 свиней.

АЧС продолжает распространяться и в популяции кабанов. В этом году вирус был найден у 43 погибших кабанов, а в прошлом году болезнь поразила 1146 животных.

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